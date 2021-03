La Belgique ne reçoit que 100.000 vaccins par semaine: «Ce n’est plus possible !»

Membre de la task force vaccination, Jan De Maeseneer regrette le manque de vaccins en Belgique : « Certaines entreprises en promettent 200.000 et n’en livrent que 20.000. Ce n’est plus possible »

Jan De Maeseneer est professeur de Médecine générale à l’université de Gand et membre de la task force vaccination. Dans une interview accordée dans l’émission De Afspraak et relayée par le Nieuwsblad, il est revenu sur la situation actuelle en Belgique et il ne mâche pas ses mots.

« Il faut que les livraisons suivent »

Jan De Maeseneer regrette profondément le manque de vaccins disponibles en Belgique. Il rappelle que notre objectif est d’administrer 100.000 doses par jour à travers le pays et que tout est prêt pour cela. « Notre capacité et nos équipes sont prêtes. Mais pour le moment, nous sommes à 100.000 vaccins par semaine. Accélérer est possible, mais il faut ensuite que les livraisons suivent. »

« Ce n’est plus possible ! »

L’expert de la task force vaccination est également revenu sur sa propre expérience. Il a été vacciné ce mercredi matin. « 60 % de la salle était vide car il n’y a pas de vaccins. Il y a suffisamment de médecins et de volontaires, mais pas de vaccins. Certaines entreprises en promettent 200.000 et n’en livrent que 20.000. Ce n’est plus possible ! », a déclaré Jan De Maeseneer.

Pour atteindre l’objectif fixé de 100.000 vaccinations par jour, il envisage même d’ouvrir les centres 7j/7 et 24h/24. « Mais d’abord, bien sûr, il faut que les stocks soient là, et je pense que nous en sommes encore loin », a-t-il estimé.

Plus de 500.000 doses livrées mais pas encore administrées ?

Selon les derniers chiffres, 1.046.229 personnes ont reçu une première injection, soit 9,10 % de la population. Parmi elles, 458.493 ont eu leur deuxième dose, soit 3,99 % de la population. Selon le site covid-vaccinatie.be, il y aurait actuellement 573.939 doses en stock, déjà livrées à la Belgique mais pas encore administrées.

Pour Jan De Maeseneer, la moitié de ses doses ont en réalité déjà été administrées mais pas encore enregistrées sur la plateforme Vaccinnet. « Ce retard est en cours de traitement » précise-t-il.