Comité de concertation: des mesures qui passent mal

De nombreuses voix s’élèvent contre les mesures prises lors du Comité de concertation de ce mercredi 24 mars. Dans les coulisses, certaines décisions ont été très discutées.

Hier, le Premier ministre Alexander De Croo a détaillé les nouvelles mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Il a notamment annoncé, dès ce samedi, un lockdown de quatre semaines caractérisé par la fermeture des métiers de contacts et des commerces non-essentiels mais aussi une réduction de la bulle extérieure à quatre personnes.

« On aurait pu s’y prendre autrement »

Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour que des voix s’élèvent contre ces nouvelles mesures. « Ce nouveau lockdown est bien évidemment un triple échec. Il est aussi regrettable que le fardeau pèse essentiellement sur la Belgique qui travaille. Il faut des données objectives pour apprendre à vivre avec le virus et surtout accélérer la vaccination », a rapidement tweeté le président du MR, Georges-Louis Bouchez.

Ce nouveau #lockdown est bien évidemment un triple échec. Il est aussi regrettable que le fardeau pèse essentiellement sur la Belgique qui travaille. Il faut des données objectives pour apprendre à vivre avec le virus et surtout accélérer la vaccination.

« Il fallait prendre des mesures drastiques mais on nous explique que le problème se situe dans les écoles et dans le télétravail qui n’est pas suffisamment respecté et on ferme les métiers de contact et les commerces non essentiels ! Je crains que cela n’ait ni l’impact d’un électrochoc, ni un impact en termes d’adhésion de la population. Bref, on aurait pu s’y prendre autrement », a-t-il précisé dans les colonnes de Sudpresse.

« Ikea ouvert, école fermée »

Même son de cloche du côté du ministre flamand de l’Enseignement. « Cibler les enfants pour pouvoir garder les magasins ouverts, je ne le comprends pas. Ikea ouvert, école fermée », a déclaré Ben Weyts en ajoutant que « non, les enfants et l’école ne sont pas le moteur du virus ».

Dans les coulisses du Codeco

En coulisses, les discussions ont également été mouvementées. La ministre flamande de l’Économie, Hilde Crevits (CD&V) raconte notamment avoir bataillé pour obtenir la possibilité pour deux personnes d’un même ménage de faire les courses en même temps. « Peu importe que vous soyez seul ou accompagné dans la voiture lorsque vous allez acheter une cuisine. Ça n’a pas été facile, mais nous sommes parvenus à un accord », a-t-elle raconté.

Débat autour de la fermeture des écoles

Un autre point qui a également été beaucoup discuté, et qui l’est toujours d’ailleurs, concerne la fermeture des écoles. Fallait-il fermer complètement toutes les classes dès lundi prochain ou s’orienter vers une fermeture partielle ? Le débat a fait rage lors des discussions. Elio Di Rupo était notamment en faveur de laisser ouvertes les écoles maternelles et primaires mais aussi les classes de 1er, 2e, 3e et 4e secondaires et d’organiser des cours en distanciel pour les 5e et 6e secondaires.

BELGA PHOTO POOL BENOIT DOPPAGNE

Le ministre-président francophone, Pierre-Yves Jeholet, a également rappelé que l’ensemble du gouvernement de la FWB avait plaidé pour une fermeture des toutes les écoles, y compris les maternelles, comme le préconisaient les experts du GEMS.

Finalement, en vertu d’un « accord à la belge », le comité de concertation (Codeco) réunissant le fédéral et les entités fédérées a décidé mercredi de suspendre les cours en présentiel de tous les niveaux d’enseignement, à l’exception des maternelles, du 29 mars au 2 avril. Mais cela pouvait encore changer et c’est finalement le cas. Peu après 14h, nous avons appris que tous les cours seront suspendus la semaine prochaine en Fédération Wallonie-Bruxelles, y compris en maternelles.

Frank Vandenbroucke obtient gain de cause concernant la bulle extérieure

Enfin, la réduction ou non de la bulle extérieure a également été très discutée. Le fait d’avoir une différence entre les espaces extérieurs publics et les espaces extérieurs privés a même été mise sur la table. Finalement, c’est le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, qui a obtenu gain de cause. Il voulait absolument que la bulle extérieure passe de 10 à 4, peu importe que ce soit dans un espace public ou dans un espace privé. C’est ce qui a été décidé et annoncé lors du Comité de concertation.