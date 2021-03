Affaires Gérard Louvin: Lio assure avoir eu des soupçons, Florent Pagny se montre cash

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le producteur de télévision Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne sont visés par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles.

Dans une longue enquête parue ce mercredi, des journalistes de l’Obs ont tenté de savoir si des membres de l’entourage du producteur auraient pu être au courant des affaires. Lio, qui a côtoyé le couple, a ainsi expliqué avoir eu des soupçons. Elle les aurait même partagés à Alain Chamfort, son compagnon de l’époque, qui assure ne pas se souvenir de cet épisode.

« Je lui ai fait part de mon malaise au sujet de Louvin et Moyne », se souvient Lio. La chanteuse belge affirme également avoir eu une discussion avec le producteur et son mari, ce qui lui a valu d’être blacklistée de leurs programmes par la suite. « J’ai été écartée et blacklistée de leurs programmes. C’était une époque d’impunité organisée, tous ceux qui savaient ont tourné la tête. On a manqué de courage », regrette-t-elle.

« Ils aimaient les jeunes »

« Evidemment qu’ils aimaient les jeunes. Mais je n’imaginais pas qu’ils iraient jusqu’à tripoter des jeunes si jeunes, et leur neveu ! Moi, j’ai toujours su me défendre, je me suis éloigné volontairement de tout ça », a, de son côté, réagi Florent Pagny, dont la carrière a décollé grâce au producteur.

Interrogée par l’Obs, l’avocate de Gérard Louvin a continué à défendre l’innocence de son client. « Il conteste catégoriquement les agissements qui lui sont reprochés et maintient n’avoir jamais entretenu le moindre rapport non consenti avec quiconque », a réagi son avocate.