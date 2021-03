Voici tous les détails sur le nouveau job du prince Harry chez BetterUp

Pour la première fois de sa vie, le prince Harry va être salarié dans une entreprise. Il a accepté un poste de direction au sein de BetterUp d’une entreprise de coaching basée à San Francisco.

De la monarchie à une start-up californienne, il n’y a qu’un pas que le prince Harry a franchi. Cette semaine, nous avons appris qu’il avait décroché son premier emploi et avait été engagé par l’entreprise BetterUp.

Harry engagé par BetterUp

Cette start-up américaine est spécialisée dans l’accompagnement personnalisé des employés, pour améliorer leurs compétences et leurs performances. C’est une sorte de Tinder du coaching de vie. Elle emploie plus de 270 personnes et coordonne un réseau de quelque 2.000 coachs, pour des clients comme la NASA, Chevron, Snap ou encore Warner Media.

Il sera « responsable en chef de l’impact »

Le prince Harry a été engagé en tant que Chief Impact Officer, « responsable en chef de l’impact ». Concrètement, il va « éduquer et inspirer notre communauté, et promouvoir l’importance qu’il y a à entretenir sa santé mentale de manière préventive », a déclaré le fondateur et patron de BetterUp, Alexi Robichaux.

Une application pour devenir « la meilleure version de nous-mêmes »

« Je suis fermement convaincu que se concentrer sur notre santé mentale et lui donner la priorité donne accès à un potentiel et à des opportunités que nous ignorions avoir en nous », a pour sa part affirmé le prince Harry.

« L’optimisation de soi-même ne consiste pas à réparer quelque chose de brisé. Il s’agit de devenir la meilleure version de nous-mêmes, avec tout ce que la vie nous réserve – quelqu’un qui est prêt pour le prochain défi et peut surmonter les revers avec courage, confiance et conscience de soi », a indiqué Harry dans le communiqué de presse de l’entreprise.

Un salaire à sept chiffres ?

Le salaire du prince Harry n’a pas été dévoilé par le patron de l’entreprise. Mais selon les rumeurs, il pourrait s’agit d’un salaire annuel à sept chiffres, c’est-à-dire de plus d’un million de dollars par an. Dans le contrat, il y aurait également des stock-options à la clé. Un bel avantage quand on sait que l’entreprise, non cotée en Bourse, était valorisée à 1,73 milliard de dollars fin février.

Enfin, même s’il s’agit d’un emploi à temps plein, le prince devrait avoir le temps de s’occuper d’Archie et de sa future petite fille. En effet, dans son contrat, il aurait cinq jours de congés personnels en plus des congés légaux.