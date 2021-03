Pourquoi les maternelles restent ouvertes ? Jeholet justifie ce choix

M. Jeholet a défendu devant le Parlement de la Fédération le nouveau tour de vis pris, notamment dans l’enseignement, pour contrer le regain pandémique actuel.

« Il n’y avait pas d’autres moyens pour faire face à ces contaminations galopantes et éviter une saturation dans les hôpitaux », s’est justifié le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles M. Jeholet.

Reconnaissant qu’il s’agissait là de mesures « dures et difficiles », le ministre-président a rappelé que celles-ci visaient à ne pas hypothéquer les mesures de déconfinement déjà décidées pour le 19 avril prochain (reprise à 100% du présentiel dans l’enseignement obligatoire) et début mai (réouverture de l’horeca).

Le taux de positivité des moins de 9 ans mis en avant

Alors que les syndicats enseignants se sont étonnés que les maternelles restent ouvertes malgré l’étroitesse des contacts entre enfants et profs, M. Jeholet a justifié ce choix par le fait que le taux de positivité dans la tranche d’âge 0-9 ans est actuellement le plus faible constaté dans tout le pays, soit 5,7%. A l’opposé, il est de 9,1% pour la tranche 10-19 ans, et de 8,1% auprès des 40 à 64 ans, a-t-il souligné.

Plusieurs députés ont également demandé à savoir comment l’enseignement à distance pourrait être organisé à si brève échéance dans le primaire. M. Jeholet a répondu qu’il convenait peut-être de ne pas mettre « plus de stress et d’angoisse » sur les enseignants, les élèves et leurs parents, semblant ainsi plaider pour une suspension pure et simple des cours la semaine prochaine dans tout le primaire. « Je pense qu’il ne faut pas imposer des choses qui feraient encore plus de dégâts », a-t-il plaidé.

« Je ne sais pas comment on pourra dire à notre jeunesse qu’il nous faut encore durcir les mesures »

M. Jeholet et sa collègue de l’Education, Caroline Désir, devaient d’ailleurs retrouver les acteurs de l’école à 16h ce mercredi pour discuter de la mise en oeuvre des décisions prises par le Codeco en matinée. La question devrait y être tranchée. « J’espère que ce sera le dernier tour de vis car je ne sais pas comment on pourra dire à notre jeunesse qu’il nous faut encore durcir les mesures », a conclu M. Jeholet.

Le débat a donné un moment lieu à quelques échanges tendus entre le ministre-président et le PTB, l’opposition estimant notamment que ce regain pandémique signait l’échec des mesures adoptées précédemment. La formation marxiste-léniniste a ainsi dit ne pas comprendre que les enseignants n’aient reçu que deux masques de protection de leur employeur.