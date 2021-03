Positive à la Covid-19, Vitaa fait le point: « j’ai eu deux jours compliqués »

Charlotte Gonin, plus connue sous le pseudonyme de Vitaa, a annoncé ce 23 mars avoir attrapé coronavirus.

Le week-end du 20 et 21 mars, Vitaa et Slimane devaient participer à deux émissions télévisées: « On est en direct » et « 20h30 le dimanche ». Sauf que les deux chanteurs ont été remplacés en dernière minute car Vitaa était malade. Il n’en fallait pas plus pour que certains lancent des rumeurs inquiétantes sur l’état de santé de la chanteuse. Ce qui a poussé la maman de Liham et Adam à faire une mise au point sur Instagram.

« Coucou tout le monde, je fais cette petite vidéo pour faire un petit peu le point parce que je suis en train de lire tout et n’importe quoi sur les réseaux, c’est en train de me rendre ouf. Je voulais vous expliquer tout simplement pourquoi on a dû annuler les télés de ce week-end, même si à la base je ne voulais pas forcément raconter ma vie », indique la chanteuse.

Avant de préciser qu’elle a attrapé, « comme pas mal de gens en Ile-de-France en ce moment », la Covid-19. « J’ai eu deux jours un peu compliqués, franchement ça va beaucoup mieux, Dieu merci. On est en train de recaler ces télés, mais bien évidemment je n’allais pas aller contaminer tout le monde. J’étais dégoûtée la première d’avoir à les annuler ».