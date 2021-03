L’hameçonnage a permis de dérober 34 millions € en 2020

Les escroqueries de type hameçonnage ont continué de se multiplier en 2020, écrit mercredi La Libre sur la base de chiffres de Febelfin. Nos statistiques montrent qu’en 2020 le hameçonnage a permis environ 67.000 transactions frauduleuses, pour un butin total net d’environ 34 millions d’euros, indique la fédération du secteur bancaire.

Une somme astronomique, mais qui aurait pu être bien plus élevée. En effet, grâce à divers mécanismes de surveillance et de protection, les banques ont été en mesure d’inverser 75% des virements frauduleux, tant en les détectant et en les bloquant à temps qu’en récupérant les montants dérobés?. Sans cette vigilance, le butin aurait donc pu s’élever à 132 millions d’euros.

Si les formes sont diverses, les moyens de lutter contre l’hameçonnage sont simples, et identiques pour toutes les formes actuellement existantes. Ne communiquez jamais de codes personnels (code Pin et code de réponse) en réponse à un courriel, un appel téléphonique, un SMS, un message, etc, insiste Febelfin.