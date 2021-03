Les célibataires investissent des lieux insolites pour se rencontrer

Fermeture des restaurants oblige, les célibataires doivent redoubler d’inventivité depuis un an pour passer du crush virtuel à la véritable rencontre physique. Résultat, au lieu de faire connaissance autour d’un cocktail, ils se retrouvent désormais au rayon boucherie de leur supermarché préféré. Difficile de faire plus glamour.

Si on vous avait dit début 2020 que les célibataires favoriseraient un jour les bureaux de tabac, les supermarchés, et même La Poste, pour rencontrer leur crush, vous auriez balayé cette information d’un revers de la main un sourire narquois aux lèvres. Sauf que la pandémie est passée par là, contraignant hommes et femmes à faire preuve d’imagination pour tenter de rencontrer un potentiel partenaire.

Voici ce que cela donne en France

C’est ce que nous apprend l’application de rencontre avec géolocalisation en temps réel Happn, qui vient d’établir le Top 10 des lieux pour « crusher » dans l’Hexagone. Et une chose est sûre, on ne s’attendait pas à certains lieux qui n’apparaissaient jusqu’alors que peu propices à une première date.

Du côté de Paris, le lieu le plus plébiscité n’a rien d’original puisqu’il s’agit du parc des Buttes-Chaumont (Paris XIXème). Un endroit romantique qui aurait tout à fait pu être mentionné hors période de pandémie. Plus surprenant, on retrouve le « supermarché de la Rue Berger » (Paris 1er) – le rayon n’est pas précisé, mais on promet de creuser le sujet – en deuxième position. Direction Nancy pour la troisième marche du podium, où les célibataires se rendent en masse au E.Leclerc de la Rue Jean Scherbeck.

Vous ne vous y attendiez pas ? Nous non plus, mais le meilleur reste à venir. Après Nancy, partons pour le soleil à Marseille. La plage, les calanques, le Vieux-Port sont des lieux idéaux pour rencontrer son crush. Mais les utilisateurs de l’application préfèrent depuis un an se rendre… au Tabac Loto Presse Prado Carénage et au Lidl de l’Avenue Jules Cantini. Totalement inattendu, et pourtant… C’est peut-être entre les crèmes dessert et les flans au caramel que se nouent les futures grandes histoires d’amour.

Un besoin de nouvelles rencontres

« Cette année, plus que jamais, les utilisateurs ont ressenti le besoin de continuer à découvrir de nouvelles personnes. Avec les nouvelles restrictions, certains endroits qui n’étaient pas spécialement connus pour leur romantisme sont devenus incontournables pour faire des rencontres. Les célibataires français continuent de garder espoir, de chercher l’amour; une note positive qui est la bienvenue, un an après le début de cette pandémie », analyse Marine Ravinet, Directrice des tendances de l’application happn.