C’est un constat fait par les experts depuis le début de la troisième vague qui a attiré l’attention sur les écoles: les enfants sont beaucoup plus contaminés par le coronavirus que lors des deux premières vagues.

Si on a longtemps pensé que les enfants ne jouaient pas, ou peu, de rôle dans la transmission du virus, ce n’est donc plus le cas aujourd’hui. « Je ne dis pas que les enfants de moins de douze ans sont le moteur de l’épidémie. Mais il n’est plus possible d’affirmer que les enfants ne jouent pas un rôle dans la propagation du virus. Tout n’est pas blanc ou noir », explique Roel Van Giel, président de l’association de médecins généralistes Domus Medica, à Het Laatste Nieuws.

Actuellement, une contamination sur quatre concerne les enfants ou les adolescents. Et selon M. Van Giel, cette nouvelle tendance s’explique majoritairement par l’apparition du variant britannique, qui est plus contagieux et donc beaucoup plus facilement attrapable par les plus jeunes. L’augmentation du nombre de tests chez les enfants, notamment par rapport à la première vague, explique aussi l’augmentation de cet indicateur.

« Je pense que si nous voulons garder le virus sous contrôle, nous devons réduire nos contacts. Mais nous devons aussi tenir compte du fait que les enfants sont également responsables de la transmission », indique M. Van Giel, qui plaide notamment pour une annulation des activités extrascolaires. Il souhaite aussi que les enfants de moins de 12 ans soient comptés dans les bulles sociales à l’extérieur.

« Un choix pour des raisons pratiques »

Un avis que ne partage pas totalement le virologue de Sciensano Steven Van Gucht. « Le fait que les enfants ne soient pas comptés parmi les dix personnes est un choix qui a été fait pour des raisons pratiques. Il s’agissait de ne pas mettre les familles nombreuses en difficulté. Mais il est vrai que les enfants peuvent être infectés et transmettre le virus », rappelle-t-il.

M. Van Gucht précise également que les enfants ont un système immunitaire qui leur permet de maîtriser plus rapidement le virus. « Ils ne tombent pas malades aussi facilement, ont moins de symptômes et ne restent pas infectés aussi longtemps. Cela les rend probablement moins contagieux », assure-t-il.

Des propos corroborés par une étude américaine parue ce 22 mars. Selon cette étude, les enfants âgés de moins de dix ans ont des taux d’anticorps plus élevés après avoir été infectés par le coronavirus que les adolescents et les adultes. « Nos résultats suggèrent que les différences dans les manifestations cliniques de la Covid-19 chez les patients pédiatriques (les enfants, ndlr) comparées à celles des patients adultes, pourraient en partie être dues à une réponse immunitaire liée à l’âge. Nos données pourraient expliquer en partie le niveau globalement plus bas de symptômes et de cas sévères de la maladie chez les enfants infectés », expliquent les chercheurs.