Elle découvre un abri anti-atomique en dessous de sa chambre

Dans une série de vidéos postées sur TikTok, une américaine a montré ce qui se cachait derrière une mystérieuse trappe présente dans une chambre.

Au début du mois, un New-yorkaise avait fait un buzz mondial après avoir découvert un trou menant à une première pièce cachée derrière le miroir de sa salle de bain. Décidément, les logements de TikTokeurs américains réservent beaucoup de surprises. La preuve avec Jennifer Little.

Un bunker sous la maison

Cette jeune femme a également fait une surprenante découverte qu’il a partagée sur TikTok. Devant la caméra, elle a d’abord montré une mystérieuse trappe, cachée sous de la moquette et sous un énorme meuble, dans une chambre d’une maison située en Californie.

Dans les vidéos suivantes, comme dans une visite guidée, la jeune femme et son mari ont soulevé cette trappe et sont partis à la découverte des lieux. Cette trappe permet en réalité d’accéder à un abri anti-atomique construit sous la maison.

« Les gens avaient tellement peur qu’une bombe nucléaire explose »

Jennifer Little a expliqué que la maison date de 1951 et qu’à l’époque, en pleine guerre froide et en Californie, il était courant des habitants construisent des bunkers sous leur habitation. « Les gens avaient tellement peur qu’une bombe nucléaire explose sur la côte californienne », a expliqué la jeune femme. Durant la visite, Jennifer Little a montré un espace moisi, poussiéreux et rempli d’araignées avec notamment des lits, un urinoir et des vieux bocaux.

Elle n’a pas précisé le lieu où se trouvait cette habitation et si elle était la propriétaire de cette maison avec bunker.

La vidéo a été vue plus de 8 millions de fois sur TikTok.