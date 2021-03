Accusée d’être radine, Kylie Jenner répond aux critiques

Après avoir demandé à ses fans de participer à une cagnotte en ligne, Kylie Jenner a été accusée d’être radine. La star a tenu à répondre à ces critiques.

Fin 2020, Kylie Jenner a été désignée comme la célébrité la mieux payée de l’année écoulée par le magazine américain Forbes. Elle a en effet gagné 485 millions d’euros au cours des douze derniers mois, notamment grâce à la vente d’une part majoritaire (51%) de sa marque de produits de beauté Kylie Cosmetics à la société Coty Inc.

La milliardaire appelle aux dons

Mais il y a quelques jours, la star a demandé à ses millions d’abonnés sur les réseaux sociaux de participer à une cagnotte en ligne pour aider l’un de ses amis, Samuel Rauda, victime d’un grave accident de la route. Cet appel aux dons n’est pas passé inaperçu auprès de certains fans et Kylie Jenner a été la cible de nombreuses critiques.

Kylie Jenner c’est vraiment une grosse radine, elle se fait 19k par heure, son styliste a eu un accident de voiture et elle donne que 5k, dites vous Lady Gaga a payé les 200k de frais médicaux de son dog sitter après qu’ils se soit fait tirer dessus, 2 salles, 2 ambiances — 𓄇𓆃 (@CloudyFelling) March 22, 2021

Kylie Jenner elle pèse 900 millions de dollars cette petasse elle crée une cagnotte pour payer l’opération de son styliste qui coute 60 000$ ? Qu’elle aille ce faire foutre hein — Moëra🇱🇧🇬🇳 (@moera_abed) March 22, 2021

Dans une Story sur Instagram, la star s’est expliquée. Elle a indiqué qu’elle avait elle-même participé à hauteur de 5.000 $ à cette cagnotte pour aider ce maquilleur avec qui elle a travaillé pendant plusieurs années et qu’elle trouve « adorable ».

« J’essaye d’aider quand je le peux »

« Je me suis dit ensuite que je pouvais partager la cagnotte sur mes réseaux sociaux, pour relayer leur message et pour permettre à d’autres personnes de faire des dons. Ceux qui me connaissent savent que je fais les choses avec le cœur et que j’essaye d’aider quand je le peux. Restons positifs et gardons Sam, sa famille et tous ceux qui vivent des moments difficiles au cœur de nos prières. Essayons de nous encourager les uns les autres », a poursuivi Kylie Jenner pour tenter d’éteindre l’incendie.