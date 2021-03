L’employer branding, un outil efficace pour recruter le candidat idéal

Depuis de nombreuses années, les entreprises ont jugé indispensable de communiquer leur identité et valeurs en tant qu’employeur afin de favoriser leurs recrutements et la rétention de leur personnel. Cette communication ciblée porte le nom d’Employer Branding, une communication confiée à des agences de publicité spécialisées et expertes dans ce domaine. Pour approfondir le sujet, nous avons rencontré PH 410, l’agence de communication qui s’est vue attribuée récemment, l’Award de ‘BEST EMPLOYER BRANDING AGENCY’.

Hervé Renard, ce n’est pas le 1er Award pour PH 410 ?

Hervé Renard, General Manager de PH 410 : « Notre engagement et notre expertise ont en effet été plusieurs fois récompensés mais pour nous, la véritable récompense, c’est la satisfaction de nos clients face aux résultats des campagnes Employer Branding que nous développons en étroite collaboration avec eux ».

Comment opérez-vous ?

HR : « Notre rôle est de révéler au candidat l’identité employeur qui se dissimule derrière une entreprise connue ou inconnue du public. Le but est de mettre en avant les valeurs qui animent cette entreprise, les efforts et investissements qu’elle entreprend pour favoriser le bien-être et l’épanouissement de ses collaborateurs. L’objectif final étant de sensibiliser un candidat afin de lui donner envie de solliciter un emploi qui répondra davantage à ses besoins motivationnels. Il faudra donc bien analyser ses attentes professionnelles et personnelles et vérifier si elles ‘matchent’ avec ce que l’employeur peut lui apporter. Bon nombre de sociétés veillent à mettre en place au quotidien toute une politique pour accueillir, accompagner, motiver, former, veiller au bien-être de leurs collaborateurs mais malheureusement, bien trop souvent, dans la plus totale discrétion. La mission de PH 410 est de mettre en avant cette identité RH, les efforts, les promesses et engagements de cet employeur et de les exprimer par le biais d’une stratégie Employer Branding sur mesure adaptée à ses objectifs et ses moyens ».

L’une des annonces de la campagne Employer Branding parue dans Metro Ph. TUC RAIL

Et quelle est la formule secrète PH 410 ?

HR : « Une étroite collaboration entre l’agence et l’équipe RH et le soutien de la direction générale est fondamentale. Bien comprendre leurs besoins, leurs attentes, ce qu’ils considèrent comme le candidat idéal, celui qui s’épanouira le mieux au sein de leur organisation et donnera le meilleur de lui-même ».

Et ça marche ?

HR : « L’une de nos dernières campagnes en est la preuve évidente. Pour TUC RAIL, un Employeur, peu connu du public, nous avons mis en place une communication externe et interne afin d’affirmer ses valeurs, sa vision RH et toute la politique RH que TUC RAIL met en œuvre pour favoriser un bien-être professionnel. Par le biais de media performants comme Metro, des stratégies web et réseaux sociaux particulièrement ciblées, nous avons obtenu des résultats remarquables qui ont fait le bonheur de TUC RAIL ».