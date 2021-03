On a testé Monster Hunter Rise, le hit du printemps sur Switch?

Monster Hunter Rise débarque ce 26 mars en exclusivité (temporaire) sur Nintendo Switch. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce jeu attendu de pied ferme par les fans de la saga Monster Hunter.

Un peu de contexte

Editée et développée par Capcom, la saga Monster Hunter a fêté, le 11 mars dernier, le 17e anniversaire de la sortie au Japon de son premier épisode sur PlayStation 2. Véritable phénomène au pays du Soleil-Levant, la saga est longtemps resté cantonnée à une poignée de connaisseurs en Europe. Il a fallu attendre la sortie de Monster Hunter World en janvier 2018 sur PS4 et Xbox One (et quelques mois plus tard sur PC) pour qu’elle explose véritablement aux yeux du grand public occidental et qu’elle rencontre un succès mondial. Monster Hunter World s’est écoulé à plus de 16 millions d’exemplaires, un record !

Avec de tels chiffres, inutile de dire que le nouvel épisode était attendu de pied ferme par des millions de joueurs. Cette fois, le lancement du nouveau Monster Hunter se fera pourtant uniquement sur Nintendo Switch avec Monster Hunter Rise qui débarque ce 26 mars. La sortie sur PC est prévue pour le début de l’année 2022.

Monster Hunter Rise, qu’est-ce que c’est ?

Monster Hunter Rise se déroule dans une région inspirée du Japon féodal qui entoure le village Kamura, sorte de grand hub et point de départ de vos aventures. Dans la peau d’un chasseur, le joueur doit explorer des écosystèmes très variés et combattre des créatures toujours plus redoutables. Le but ? Devenir le chasseur ultime. Comme dans les épisodes précédents, le joueur doit affronter de terribles monstres et utiliser différents éléments récoltés et ramassés pour fabriquer de nombreuses armes, équipements et armures épiques.

Une claque graphique sur Switch

Après avoir choisi la langue du jeu (en japonais, en anglais ou … en langue Monster Hunter) avec à chaque fois des sous-titres en français, l’aventure peut commencer. Enfin, presque. En effet, il faut d’abord créer votre personnage, mais aussi vos deux charmants compagnons à quatre pattes, votre Chumsky et votre Palico. L’éditeur de personnage est extrêmement complet et il est facilement possible de passer plus d’une heure à créer son équipe de départ.

Après ces formalités, il est temps d’enfin plonger dans Monster Hunter Rise. Un premier constat s’impose rapidement : le jeu est tout simplement sublime sur Switch. Que ce soit sur la télé ou en mode portable, les graphismes sont vraiment impressionnants pour la petite console de Nintendo qui, rappelons-le, est sortie il y a quatre ans déjà.

Un jeu accessible à tous ?

Deuxième constat : on ne s’improvise pas chasseur de monstres en un claquement de doigts. Durant les premières heures de jeu, les tutoriels s’enchaînent pour apprendre toutes les subtilités du jeu. Car oui, Monster Hunter Rose est un jeu d’une grande richesse mais aussi d’une grande complexité.

Ne pensez pas qu’il suffit de s’approcher d’un monstre, de lui donner deux coups d’épée et que le tour est joué. Non, les combats dans Monster Hunter sont longs et difficiles. Pouvant durer plusieurs dizaines de minutes, ils demandent de la préparation et ils reposent sur de nombreuses mécaniques à apprendre et à maîtriser. Il faut observer sa proie, la piéger, l’épuiser, l’attaquer tout en évitant ses attaques pour au final, soit tenter de la capturer, soit la tuer.

Si les habitués de Monster Hunter, et notamment de Monster Hunter World, n’auront aucun mal à prendre le jeu en main, cela risque d’être une autre paire de manche pour les novices. Ils devront faire preuve de patience et s’accrocher. Mais clairement cela en vaut la peine, tant Monster Hunter Rise est d’une richesse incroyable.

Néanmoins, il ne faut pas se laisser tromper et charmer pour le design du jeu, par son univers et ses personnages charmants. Bien qu’il soit un peu plus facile et accessible que son prédécesseur, il faut bien garder à l’esprit que Monster Hunter Rise est un jeu qui reste difficile et exigeant. Pour une expérience plus accessible, mieux vaut attendre Monster Hunter Stories 2 dont la sortie est prévue en juillet prochain sur Switch et sur Steam.

Des nouveautés intéressantes

Une chose est sûre : si vous avez aimé Monster Hunter World, vous allez adorer Monster Hunter Rise. La recette reste la même mais quelques nouveautés intéressantes ont fait leur apparition. En plus d’introduire une nouvelle région et de nouveaux monstres, le jeu de Capcom présente des nouvelles possibilités dans son gameplay.

C’est le cas du Filoptère qui permet de se projeter dans les airs et d’effectuer des manœuvres aériennes. Il est ainsi désormais possible de se propulser rapidement vers l’avant, d’enchaîner les attaques et les esquives aériennes, ou encore de courir sur les murs. Bref, le Filoptère apporte de la verticalité et un vrai plus dans le gameplay de Monster Hunter. Mais là encore, il faut toujours tenir un œil sur la jauge pour ne pas se retrouver dépourvu au moment venu. Pour vous déplacer plus rapidement dans l’open world, vous pouvez également compter sur le Chumsky. En effet, vous pouvez chevaucher votre compagnon canin pour vous déplacer.

Toujours au rayon des nouveautés, il est désormais possible de prendre le contrôle des monstres et de les chevaucher. Cela demande un peu de technique mais bien maniée, cette fonctionnalité permet de faire des ravages !

La chasse, c’est mieux en coop

Enfin, Monster Hunter Rise est entièrement jouable en solo. Comptez une bonne trentaine d’heures avant d’arriver au générique de fin. Mais comme l’épisode précédent, Monster Hunter Rise s’apprécie pleinement à plusieurs, en coopération en ligne ou en local en connectant jusqu’à quatre Switch. Pour cela, il faut disposer d’un abonnement payant au Nintendo Switch Online. De plus, le jeu n’intègre pas de chat vocal. Il faudra donc communiquer avec ses coéquipiers par écrit et via des emotes. Néanmoins, Monster Hunter Rise est un jeu taillé pour la coop et cela reste la meilleure manière d’en profiter pleinement.

Vous êtes intrigué par Monster Hunter Rise et vous hésitez à l’acheter ? Rien de tel que de tester la démo disponible gratuitement sur l’eShop de la Switch pour avoir un bon aperçu et savoir si le jeu est fait pour vous ou non !

Notre verdict

Monster Hunter Rise fait partie des hits de ce printemps 2021 ! Si vous avez aimé Monster Hunter World, vous allez adorer Monster Hunter Rise. Seul ou en coop, le nouveau jeu de Capcom réserve des dizaines, voire des centaines, d’heures de jeu. Véritable claque graphique sur la Switch, Monster Hunter Rise réserve de nombreuses nouveautés dans son gameplay, notamment avec l’apparition du Filoptère et du Chumsky, mais aussi avec plein de nouveaux monstres à découvrir et à chasser. Disponible pour le moment exclusivement sur Switch, Monster Hunter Rise reste un jeu difficile et exigeant qui pourra déstabiliser les non-initiés. Est-ce que le jeu est fait pour vous ? Le meilleur moyen de vous faire votre propre idée avant de passer à la caisse est sans doute de télécharger la démo gratuite ! 4/5

Découvrez le trailer de Monster Hunter Rise :