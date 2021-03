VIDEOS. Le comportement de Pierre Menès dégoûte les internautes

Ce dimanche, Canal+ diffusait le documentaire « Je ne suis pas une salope », de Marie Portolano, qui aborde le traitement subi par les femmes dans le journalisme sportif et le sexisme dont elles sont victimes. La chaîne a toutefois coupé au montage une séquence où Pierre Menès est mis en cause. Ce dernier a tenté de se défendre sur le plateau de TPMP, mais sa prestation a écœuré les internautes…

Depuis dimanche, la polémique enfle et prend des proportions immenses dans les paysage médiatique français. Canal+ diffusait un reportage intitulé « Je ne suis pas une salope », dans lequel Marie Portolano rendait compte du sexisme dont était victime les journalistes sportives. Mais la chaîne avait décidé de couper au montage certaines séquences, dans lesquelles Pierre Menès ou Hervé Mathoux était notamment montrés du doigt.

Et la séquence qui concerne Pierre Menès a de quoi donner envie de vomir. Lors de celle-ci, Marie Portolano le confronte à un épisode survenu il y a cinq ans, quand le chroniqueur sportif avait soulevé la jupe de sa confrère, un événement qui l’avait traumatisée. Loin de faire preuve de remords, le journaliste explique notamment qu’il ne se souvient de rien et qu’il le referait, si c’était à refaire.

Découvrez les images exclusives qui n'ont pas été diffusées dans le documentaire #JeNeSuisPasUneSalope.



Pierre Ménès réagit dans #TPMP. pic.twitter.com/me4Kq3j7IG — TPMP (@TPMP) March 22, 2021

Le journaliste se défend

Présent sur le plateau de TPMP, qui a diffusé la séquence, Pierre Menès a tenu à se défendre, faisant preuve de remords. « Dans cette séquence je dis une seule connerie, c’est que je le referais. Pourquoi ? Parce que, lorsque Marie m’assène cette histoire de jupe, je suis estomaqué, je ne m’en rappelle plus », commence-t-il.

Il a ensuite mis l’oubli de ces événements sur le compte de la maladie: « Mais maintenant, je sais pourquoi : parce que les faits remontent au 28 août 2016, le jour de ma dernière émission avant que je tombe malade et que je disparaisse des écrans pendant 7 mois. Je pense que ce soir-là je n’étais pas dans mon état normal (…) j’avais le masque de la mort sur moi. »

Pierre Ménès sort du silence dans #TPMP après les réactions suscitées par le documentaire #JeNeSuisPasUneSalope. pic.twitter.com/iTVd3TgSHP — TPMP (@TPMP) March 22, 2021

Il a toutefois fait part de ses remords, de façon sans doute un peu tardive: « Franchement je le mérite un peu. Je ne peux pas comprendre les menaces de mort mais je comprends les critiques même les critiques violentes. (…) On ne me reprendra plus jamais à faire des choses comme cela. »

Les internautes dégoûtés

Du côte de la twittosphère, la prestation de Pierre Menès sur le plateau de Cyril Hanouna n’a absolument pas convaincu. Les internautes ont déploré le fait que le chroniqueur se place en victime et ne fasse des excuses qu’en second lieu. Qui plus est, la séquence où le journaliste dit qu’il le referait sous couvert de liberté d’expression a profondément choqué la toile.

"ah ben c'est sûr que si t'étais un mec j'aurai pas soulevé ta jupe"



Pas les mots… #PierreMenesOutpic.twitter.com/oK8P30ZDRC — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) March 22, 2021

Pierre menes qui joue L’Alzheimer sur le plateau de Hanouna #PierreMenesOut pic.twitter.com/88kk2aKv6b — Hommefort93🇭🇹🇭🇹 (@Hommefort931) March 22, 2021

#TPMP Géraldine, seule femme courageuse qui regarde droit de les yeux de Pierre Ménès et lui dire tu n'est pas la victime ds l'histoire mais les femmes agressées. Bravo et quel courage. #PierreMenesOut 💪🏾🙏 pic.twitter.com/7k4So9ndsY — Brahann (@Brahma88036110) March 22, 2021

Depuis, le #PierreMenèsOut n’arrête pas d’être en tendance chez nos voisins. Plus largement, les internautes dénoncent un système médiatique français complice de ce type d’agissements.

Les femmes parlent : documentaire censuré et pas diffusé en clair.



Pierre Ménès fait sa victime : 30 minutes en clair sur C8 avec un plateau acquis à sa cause.



Voici ce à quoi il faut désormais s’attaquer. Système écœurant, chaîne complice… À vomir @canalplus. — Gigg’s (@Giggs_) March 22, 2021

TPMP a mis en place une émission juste pour défendre Pierre Ménès : « il est franc ! » , « c’est quelqu’un d’entier ! » , « il a du courage, c’est pas facile ! »…



Le groupe Canal défend H24 des Morandini, Zemmour, Ménès. Quelle honte, groupe immonde. — Sofiane (@SofianeMourinho) March 22, 2021