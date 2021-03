Un agent de B-post agressé à coups de marteau : un avis de recherche est lancé

La police a diffusé mardi un avis de recherche relatif à une violente agression qui s’est produite le 1er février 2021 sur un agent de B-Post à Havré, dans l’entité de Mons.

Un jeune agent stagiaire de B-Post, qui livrait des colis, a été victime d’une violente agression le 1er février à Havré. Un individu a porté un violent coup sur le crâne du postier, qui a perdu connaissance. Quand la victime a retrouvé ses esprits, l’auteur lui avait porté des coups de marteau sur la tête et des coups de pieds dans le dos. La victime, blessée, avait toutefois réussi à se dégager et à s’enfuir et à se cacher avant d’être retrouvée par l’agresseur qui avait tenté de lui porter de nouveaux coups au visage. Le jeune postier est toutefois parvenu à regagner son véhicule et à prendre la fuite.

Selon l’avis de recherche, l’auteur est âgé de 25 à 30 ans, il mesure environ 1m80 et est de corpulence mince, il a les cheveux foncés et une barbe naissante. Au moment des faits, il portait un pantalon de training noir, une veste de sport et des tongs.

Les témoins potentiels des faits peuvent prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.