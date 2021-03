« Si tu ne maigris pas, tu rends l’antenne » : Anne-Laure Bonnet dénonce le sexisme sur TF1

Sur le plateau de « C à vous », la journaliste sportive Anne-Laure Bonnet a évoqué le sexisme auquel elle a dû faire face dans les rédactions. Des commentaires récurrents et dégradants qu’elle a partagés lundi soir, peu après la sortie du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ».

Depuis la diffusion du documentaire de Marie Portolano « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », de nombreuses femmes évoluant dans l’univers du journalisme sportif ont dénoncé le sexisme qui peut régner dans certaines rédactions.

Lundi soir, la journaliste Anne-Laure Bonnet était invitée par Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de « C à Vous ». À son tour, elle a livré un témoignage glaçant. Sexisme, harcèlement, misogynie ont marqué son parcours professionnel.

La « gonzesse qui doit maigrir et mettre des décolletés »

L’ancienne journaliste de Téléfoot a partagé des souvenirs édifiants. « Un directeur de rédaction a envoyé un texto à un de mes collègues pendant une émission, en lui disant ‘tu vas passer un bon moment avec le décolleté d’Anne Laure !’», témoigne-t-elle. « J’en ai parlé à la direction et on m’a dit que c’était ‘normal’, c’était ‘pour rigoler’. Mais ce n’est pas drôle. Au bout d’un moment, vous savez que votre directeur vous voit comme la ‘gonzesse’ à qui on demande de mettre des décolletés. »

« On m’a même demandé de maigrir » ajoute-t-elle. À l’époque, Anne-Laure Bonnet travaillait pour TF1, sur la F1. « On m’a dit : ‘si tu ne maigris pas, on t’enlève de l’antenne’. Je parle cinq langues, mais ça, ce n’est pas suffisant. Il vaut mieux être un peu plus jolie, un peu plus souriante et plus sympa. »

La journaliste a pourtant tenté de parler de ce problème avec sa rédaction, mais « ça n’a rien changé ». « Les journalistes et dirigeants qui ont ce genre de propos sont toujours en place », conclut-elle, soulignant « une note d’espoir » avec les jeunes journalistes « habitués à voir des femmes dans les rédactions ».

