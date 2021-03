Les experts du Gems réclament un lockdown de trois semaines, le Codeco avancé à mercredi

La situation épidémiologique de notre pays inquiète les experts du Gems. D’après les informations de la Dernière Heure, ils préconisent un retour à un confinement strict pour une durée de trois semaines. Le comité de concertation se réunira en urgence ce mercredi matin afin d’évaluer cette proposition.

Entre le 13 et le 19 mars, une moyenne de 4.060 nouvelles contaminations ont été rapportées par jour. A trois reprises la semaine dernière, le cap des 5.000 a été franchi. Les contaminations augmentent dans toutes les tranches d’âge, mais surtout chez les enfants et les adolescents. Au cours des sept à dix prochains jours, le biostatisticien Geert Molenberghs prédit des journées de 7.000 à 7.500 infections.

Les hospitalisations poursuivent elles aussi leur augmentation. Entre le 16 et le 22 mars, il y en a eu en moyenne 204 par jour. Ce mardi, 2.359 malades étaient hospitalisés, dont 588 aux soins intensifs. A ce rythme, 1.000 patients y seront hospitalisés à la mi-avril, estime le spécialiste de la KUL.

Selon lui, un lockdown de courte durée pourrait rapidement permettre de renverser la situation. Une opinion partagée par la plupart de ses confrères, ainsi que par les experts du Gems.

« Il faut passer au plan C »

Le Groupe d’experts de stratégie de crise pour le Covid-19 a remis ce mardi son rapport à Pedro Facon, le commissaire corona du gouvernement. D’après les informations de la Dernière Heure, la majorité des experts estiment qu’il est désormais nécessaire de revenir à un confinement strict. Autrement dit, d’oublier le plan B et d’enclencher directement le plan C. « Le plan B n’est plus suffisant », indique un expert à la DH. « Pour vraiment agir, il faut un lockdown. C’est dommage car en agissant plus tôt via le plan B, on aurait pu éviter le plan C. »

Le Gems préconise donc un confinement de trois semaines, similaire à celui de mars 2020 : dès lundi, fermeture des écoles, des commerces non-essentiels et des métiers de contacts. La présence sur les lieux de travail et en entreprises pourrait aussi être restreinte. En revanche, l’interdiction de déplacements non-essentiels ne figure pas dans ce scénario.

La balle est désormais dans le camp politique. Ces recommandations seront-elles suivies par le comité de concertation ? La réponse pourrait tomber d’ici demain en milieu de journée. En effet, le conseil des ministres restreint [kern] a été avancé à ce mardi soir, et le comité de concertation a également été avancé, à demain [mercredi] matin, 9h.

« Merkel nous montre la voie »

Les recommandations contenues dans le rapport du Gems ne sont guère surprenantes, dans la mesure où les experts plaident, depuis le début de la semaine, pour un confinement express, à l’image de ce qui a été décidé en Allemagne. « On pourrait envisager cette mise au frigo sur une période de trois semaines, ce qui est tout à fait conséquent », indiquait ce mardi matin le virologue Yves Van Laethem sur les ondes de BEL RTL. « Cela permettrait d’avoir une nette diminution du nombre de cas, et d’avoir une continuation de la campagne de vaccination. Les deux permettraient de croiser ces deux courbes, et d’enfin endiguer cette augmentation lente, incessante, qu’on constate depuis déjà quelques semaines. »

Aux yeux du virologue, la Belgique ferait bien de suivre l’exemple de l’Allemagne, qui vient d’opter pour un confinement jusqu’au 18 avril. « Madame Angela Merkel nous montre un peu la voie. Elle resserre les mesures pendant la période de Pâques. On peut se dire que c’est peut-être un signal qu’il serait bon d’écouter », a déclaré Yves Van Laethem.

« Chaque jour qu’on perd, c’est une semaine supplémentaire de restrictions »

« Beaucoup de médecins et de virologues souhaitent la mise en place d’un confinement identique à celui de mars 2020 », renchérit le professeur Dirk Devroey, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Pour le professeur de la VUB, plus vite le comité de concertation se réunit, mieux ce sera. « Plus les chiffres augmentent, plus le taux de reproduction sera élevé et plus le confinement durera longtemps. Chaque jour qu’on perd maintenant signifie une semaine supplémentaire de mesures. »