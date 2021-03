Ecoles fermées, lockdown intense: voici le scénario sur la table du Codeco

Ce vendredi au plus tard, le Codeco se réunira à nouveau pour discuter de la situation épidémiologique du pays. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les experts se montrent inquiets à propos des chiffres de ces derniers jours et souhaitent donc que les autorités prennent des décisions fortes, notamment un lockdown et la fermeture des écoles.

Il ne serait pas si improbable de voir les écoles fermer leurs porte dès lundi et que les autorités décident d’imposer à la population un lockdown strict, comme l’expliquent nos confrères de SudPresse. En effet, ce scénario est sur la table du comité de concertation, qui devrait se dérouler d’ici vendredi au plus tard.

Il faut dire que l’augmentation des cas au sein de nos écoles est frappante, notamment dans les province de Namur et du Hainaut. Toutefois, de nombreuses écoles n’ont connu aucun cas positif ces dernières semaines, ce qui pourrait donner lieu à des fermetures de façon locale et ciblée.

Dès demain, les mesures seront d’ores et déjà renforcées pour endiguer la propagation du virus: renforcement de l’aération et des activités en extérieur, fermeture des cantines, réunions en présentiel interdites et alternatives aux transports en commun pour se rendre à l’école sont les décisions qui été prises ce dimanche.

L’enseignement ne suffit pas

Les experts sont aussi nombreux à demander un lockdown, Marc Van Ranst en tête. « Regardez ce que font les autres pays : en France et en Allemagne, ils renforcent très clairement les mesures, et en Italie, ils prennent même des mesures de type lockdown », réclamait-il chez nos confrères de VTM.

Même son de cloche pour Emmanuel André, qui estime que viser le seul secteur de l’enseignement ne serait pas suffisant: « Le virus est beaucoup plus présent et donc, il ne faut pas s’attendre à ce qu’avec des mesures dans un seul secteur, comme l’école, on puisse l’atteindre un objectif de diminution. Des mesures dans un seul secteur ne modifieront pas fondamentalement la dynamique. Il ne faut dès lors pas s’attendre à des résultats extraordinaires. »

Une chose semble quoi qu’il en soit se confirmer: la Belgique n’échappera pas à un nouveau tour de vis, qui pourrait passer par les mesures prévues dans le plan B des experts. Cela comprend la fermeture des métiers de contact, des lieux de loisirs, des centres commerciaux, couvre-feu plus strict et suspension des activités extrascolaires…