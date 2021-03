Un clip poignant en hommage aux victimes des attentats du 22 mars

Fionn Perry et Noureddine Zerrad ont réalisé un clip vidéo bouleversant pour rendre hommage à toutes les victimes des attentats du 22 mars 2016.

Ce lundi 22 mars, cinq ans après les attentats de Bruxelles, la Belgique se recueille. A cette occasion, In2out Productions et l’association Life4Brussels ont dévoilé « Tous Ensemble L’Après », un clip dédié à toutes les victimes des attentats du 22 mars 2016, ainsi qu’à toutes les victimes d’attentats à travers le monde.

Rescapés et de proches de victimes participent

L’objectif de ce projet artistique et participatif était de donner un espace d’expression aux victimes des attentats de Bruxelles et à leurs proches, ainsi que d’offrir aux victimes le moyen d’être entendues cinq ans après. C’est ce qu’ont réussi à faire de belle manière les réalisateurs Fionn Perry et Noureddine Zerrad, qui étaient tous les deux présents à Brussels Airport le 22 mars 2016.

Sur la musique du morceau « Evidemment » de France Gall repris au piano par l’autrice, compositrice et interprète belge Lucie-Valentine, le duo a filmé une trentaine de rescapés et de proches de victimes de ces attentats meurtriers qui ont frappé Bruxelles il y a cinq ans.

« Au nom du devoir de mémoire »

« Ce projet est un hommage aux victimes des attentats du 22 mars 2016. Il propose aux rescapés et aux proches des victimes, de propager cinq ans après, l’élan de solidarité survenu après ces évènements tragiques. Cette initiative est lancée au nom du devoir de mémoire », ont expliqué Fionn Perry et Noureddine Zerrad à la DH.

« Il y a 5 ans jour pour jour, avec mon poto Noon, nous avons eu la chance d’avoir à nos côtés un sacré ange gardien ! Aujourd’hui avec Life4Brussels et In2out nous avons voulu réaliser un clip en hommage aux victimes des attentats de Bruxelles et de partout dans le monde. Cela a été fait avec le cœur, j’espère que ça vous plaira ! N’hésitez pas à partager et commenter. Force à vous ! Et prenez soin de vous pendant cette période difficile », a écrit Fionn Perry sur sa page Facebook.