Ses vols annulés à cause de la pandémie, elle doit accoucher à 1.500 km de chez elle

« C’est un véritable cauchemar », raconte Laura Coppard, une anglaise de 38 ans bloquée à Madère depuis le mois de janvier. Enceinte et accompagnée de sa fille Lily, un an, Laura a tout fait pour rentrer chez elle, au Royaume-Uni. Sans succès : elle est coincée sur l’île portugaise et va probablement devoir accoucher là-bas.

Le 16 décembre dernier, Laura et sa fille Lily atterrissaient à Madère. Elles rendaient visite au père de l’enfant, installé sur l’île portugaise. Laura, déjà enceinte à l’époque, avait réservé un billet de retour pour le 5 février. Or, en raison des restrictions de voyage liées à la crise sanitaire, ce vol a été annulé. Depuis lors, les annulations se sont enchaînées. Bloquée sur l’île, Laura séjourne donc dans les hôtels bon marché du coin.

« Je n’ai personne »

« Cela a été très stressant », confie-t-elle au Mirror. « En raison des restrictions de location, j’ai dû changer plusieurs fois de logement. Et j’ai une petite d’un an. Elle a raté quelques-unes des injections qu’elle était censée recevoir au Royaume-Uni. » Quant à elle, Laura arrive dans la phase finale de sa grossesse : « Je suis énorme ! J’ai une poussette et il y a des collines partout. »

Depuis début février, Laura ne sait que faire. Un vol Lisbonne-Londres lui a été proposé mais c’était impensable à ses yeux : il aurait fallu faire une escale de 25 heures entre deux vols. « Quand tu as un enfant d’un an, tu n’as pas vraiment envie de poireauter pendant 25 heures à l’aéroport », pointe-t-elle. « En plus je n’ai rien pour le bébé. Tout est à la maison. Ici, je n’ai personne vers qui me tourner », regrette la maman.

A l’heure actuelle, plus aucun vol n’est prévu d’ici mai. Enceinte de 34 semaines, Laura a été prévenue : voyager dans de telles conditions peut être dangereux pour elle.

« Je suis pétrifiée »

A l’idée de donner naissance loin de chez elle, elle se dit « pétrifiée ». Elle sait qu’elle ne pourrait pas retourner de si vite auprès des siens : « après une césarienne, il est interdit de voyager pendant quelques semaines voire quelques mois », précise-t-elle. A l’attente il faudra également ajouter les démarches administratives : faire identifier le nourrisson et lui créer un passeport. « Je ne sais pas quand je vais rentrer et c’est un véritable cauchemar. »

Après cette histoire, la compagnie aérienne EasyJet s’est expliquée, assurant qu’elle n’avait fait que de suivre les recommandations gouvernementales en annulant ces vols. « Nous avons proposé des solutions à tous les clients concernés », ajoute EasyJet. « Mlle Coppard avait opté pour le remboursement de son vol », a détaillé la compagnie. « Malheureusement, à aucun moment elle ne nous a fait part de sa situation ou de la raison de son voyage au Royaume-Uni. »

EasyJet s’est dit prêt à rembourser son vol si elle parvenait à trouver un moyen alternatif de retourner au Royaume-Uni.