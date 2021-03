Près de 200 hospitalisations enregistrées par jour

Selon les chiffres mis à jour lundi matin par l’Institut de santé publique Sciensano, 2.247 personnes sont hospitalisées en raison d’une infection au coronavirus, dont 569 patients en soins intensifs. Le nombre d’admissions à l’hôpital est en hausse de 22% avec une moyenne de 197 chaque jour entre le 15 et le 21 mars, en comparaison avec la semaine précédente. Le taux de positivité s’élève lui à 7,5%. Par ailleurs, plus de 10% de la population adulte a déjà reçu au moins une dose de vaccin.

Entre le 12 et le 18 mars, 3.867 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées en moyenne chaque jour, en hausse de 42% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la crise, 837.006 cas de coronavirus ont été recensés.

Le lundi 15 mars, le pic des 5.000 contaminations en un jour avait été franchi, avec 5.275 nouveaux cas. Un phénomène qui s’est répété jeudi dernier, avec 5.026 contaminations.

Sur la seule journée de samedi, 243 admissions ont été comptabilisées, un record depuis le 26 novembre, contre 195 le samedi 13 mars. S’y ajoutent 183 autres hospitalisations dimanche, pour 159 le 14 mars. Il faut remonter au 30 décembre pour déplorer autant de patients Covid occupant un lit d’hôpital (2.333) et au 16 décembre en ce qui concerne ceux se trouvant aux soins intensifs (571).

Entre le 12 et le 18 mars, une moyenne de 54.600 tests ont été effectués quotidiennement, en hausse de 19% par rapport à la semaine précédente.

Le taux de positivité poursuit sa hausse et atteint 7,5%. Là aussi, il faut remonter à la mi-décembre (14-20/12) pour trouver trace d’un pourcentage plus élevé (7,62%).

Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus atteint par ailleurs 1,13. Lorsqu’il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s’accélère.

Entre le 12 et le 18 mars, plus de 23 personnes (23,6, -10,8%) sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, portant le bilan à 22.707 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Enfin, 965.473 personnes ont désormais reçu au moins une dose du vaccin. On se rapproche donc du million. Cela équivaut à 10,5% de la population adulte. Plus de 440.000 personnes sont en outre déjà complètement vaccinées, soit 4,8% des 18 ans et plus.