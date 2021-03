Plusieurs experts veulent un confinement strict en Belgique

Le gouvernement belge devrait-il décréter un confinement strict pour faire descendre les chiffres ? Plusieurs experts dont Marc Van Ranst et Geert Molenberghs sont de cet avis.

Les chiffres publiés ce lundi par l’Institut scientifique de santé publique, Sciensano, ne sont guère réjouissants. Les hôpitaux soignent 2.247 patients atteints du coronavirus, ce qui représente une augmentation de 12% en une semaine. Parmi eux, 569 sont traités aux soins intensifs (+17%).

Face à cette situation préoccupante, plusieurs experts prônent le retour à un confinement strict dans le pays, similaire à celui qui était en vigueur lors de la première vague, il y a tout juste un an. C’est le cas de Marc Van Ranst.

Marc Van Ranst dénonce « une stratégie de l’espoir »

« Ces mesures sont insuffisantes. Si vous voulez prendre des mesures, vous devez les prendre maintenant. Sinon, vous devez espérer. C’est une stratégie de l’espoir et alors il ne reste qu’à tirer la sonnette d’alarme », a-t-il déclaré vendredi, à l’issue du comité de concertation. « Les politiciens craignent que la population ne veuille pas de mesures plus sévères. Je comprends que tout le monde en a assez, mais ce que la population veut surtout, c’est que la situation soit résolue le plus tôt possible et les demi-mesures ne sont pas ce qui fonctionne le mieux », avait ajouté le virologue.

« Vous n’arriverez pas à inverser la tendance en prenant quelques mesures pour un secteur ciblé »

Interrogé par Het Laaste Nieuws, Marc Van Ranst a indiqué ce matin que « l’augmentation que nous observons actuellement est si importante que vous n’arriverez pas à inverser la tendance en prenant quelques mesures pour un secteur ciblé ». Le virologue flamand a estimé qu’il fallait regarder « ce que font d’autres pays » comme l’Allemagne et la France et également se tourner vers un confinement strict.

Vers un confinement strict comme au Portugal ?

Même son de cloche du côté de Geert Molenberghs. Dans le Morgen, le biostatisticien flamand a pris l’exemple du Portugal. Fin janvier, le pays comptait 16.000 contaminations par jour. « L’Horeca s’est arrêté, les frontières ont été fermées, les magasins non-essentiels ont également fermé leurs portes. Il y avait un devoir des citoyens de rester chez eux et de ne pas voir d’autres personnes. Les écoles ont fermé leurs portes peu de temps après », a détaillé Geert Molenberghs. Deux mois plus tard, il estime que le lockdown strict décrété au Portugal a permis de faire baisser considérablement la courbe.

Un nouveau Comité de concertation dès mercredi ?

Ce matin, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke s’est dit très inquiet de la situation actuelle. Il a annoncé qu’un « nouveau Comité aurait de toute façon lieu à la fin de cette semaine ». Selon Het Laaste Nieuws, un nouveau Comité de concertation pourrait avoir lieu avant la fin de la semaine et être programmé mardi ou mercredi.

« L’enjeu des prochains jours sera de prendre la bonne décision au bon moment. Si la situation l’exige, nous agirons rapidement », a indiqué cet après-midi l’entourage du Premier ministre à la DH. Le journal indique qu’Alexander De Croo ne devrait pas attendre la fin de la semaine pour convoquer le Comité de concertation. Comme le Premier ministre assistera jeudi et vendredi au Conseil européen à Bruxelles, un Codeco pourrait donc avoir lieu mercredi.