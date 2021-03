Marc Van Ranst souhaite que des mesures plus sévères soient prises et évoque le confinement

Pour Marc Van Ranst, les autorités doivent prendre des mesures plus fortes que celles adoptées lors du dernier Codeco, sans quoi nous fonçons droit dans le mur.

Interrogé ce dimanche par VTM sur les mesures prises vendredi par le Codeco, le virologue Marc Van Ranst a une nouvelle fois plaidé pour des mesures plus strictes afin de limiter la propagation du virus en Belgique. S’il assure que les nouvelles mesures prises dans les écoles sont « les bienvenues », il juge qu’elles ne sont pas suffisantes. « Les écoles ont été montrées du doigt, mais elles n’expliquent pas la recrudescence du virus. Il faut adopter une approche sociétale plus large », a indiqué le virologue.

Selon lui, un nouveau durcissement des mesures devrait avoir lieu dès cette semaine, sans quoi il pourrait être trop tard. « Plus on attend, plus cela deviendra difficile et plus les mesures prises devront être drastiques. Il faut regarder ce que font les autres pays », poursuit-il. M. Van Ranst estime que la Belgique devrait suivre les exemples allemands, français, ou encore italiens, trois pays qui ont récemment resserré la vis contre le virus.

Le virologue a d’ailleurs conclu son interview en ouvrant la porte à un nouveau confinement strict si la situation épidémiologique ne s’améliore pas très vite chez nous. « Personne n’accueillera bien un nouveau confinement, c’est sûr. Mais à un moment donné, vous n’aurez d’autre choix que de prendre des mesures sévères », conclut Marc Van Ranst.