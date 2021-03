Line Renaud révèle avoir subi un avortement clandestin « traumatisant »

Line Renaud a révélé au journal Le Monde avoir subi un avortement clandestin dans sa jeunesse. “Je garde un souvenir effroyable de ce jour”, confie-t-elle, en donnant des détails glaçants sur cette expérience « traumatisante ».

Dans les colonnes du quotidien français, l’actrice de 92 ans s’est confiée sans retenue sur cette difficile expérience vécue dans sa jeunesse. Lors de l’entretien, Line Renaud a d’abord abordé le début de sa relation avec Loulou Gasté, son amour de toujours, décédé en 1995. “Je ne serais pas arrivée là si je n’avais pas rencontré un jour Loulou Gasté, ce magicien qui fut l’homme de ma vie. J’avais 17 ans, il en avait 37, et nous avons vécu ensemble pendant cinquante ans”, raconte-t-elle.

“Un jour, nous sommes devenus un couple. Et il n’y a plus jamais eu de cloison entre notre vie sentimentale et notre vie professionnelle”, ajoute la comédienne. “Je suis tombée enceinte et ce fut la panique pour tous les deux. Il n’était pas question que je me retrouve dans la situation de ma grand-mère.” C’est ensuite que Line Renaud a confié avoir subi un avortement clandestin organisé par Loulou, qui ne voulait pas d’enfant non plus. La pratique n’était en effet pas encore légale en France à cette époque.

« Un curetage à vif sur la table de la salle à manger »

“J’en garde un souvenir effroyable”, confie l’actrice. “Une adresse glauque, un appartement sombre, une tricoteuse. 41°C de fièvre, un début de septicémie. On a appelé un gynécologue de toute urgence. Il a pratiqué un curetage à vif sur la table de la salle à manger”, détaille-t-elle. “Mais Loulou s’est rendu compte ce jour-là à quel point il m’aimait. Il priait pour que je m’en sorte.”

L’amour de Line Renaud pour son Loulou est toujours aussi fort, 25 ans après sa disparition. Et l’actrice est persuadée qu’elle le retrouvera un jour. “Je guette les signes : un arc-en-ciel, une hirondelle, le chiffre 8… Il y avait tant de complicité entre nous qu’il me suffit d’être attentive. Cela me donne de la force. Et cela ne me laisse aucun doute sur le fait que je le retrouverai un jour. Comme je retrouverai ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère”, confie encore la comédienne au Monde.