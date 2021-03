L’immunité collective atteinte dès juillet en Europe?

L’Europe pourrait atteindre l’immunité collective dès le 14 juillet 2021, a estimé le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton.

Bonne nouvelle. Si tout se passe bien, l’immunité collective tant recherchée pourrait être atteinte dès le mois de juillet en Europe. C’est ce que Thierry Breton, le commissaire européen au Marché intérieur, a indiqué ce dimanche soir sur TF1.

« C’est la dernière ligne droite »

« Prenons une date symbolique: le 14 juillet nous avons la possibilité d’atteindre l’immunité au niveau du continent. C’est la dernière ligne droite parce que nous savons que pour vaincre cette pandémie, une seule solution: se faire vacciner. Les vaccins arrivent, ils seront là », a-t-il assuré.

« On n’aura absolument pas besoin de Spoutnik V »

Le commissaire européen a précisé la montée en cadence des livraisons attendues en Europe, avec 60 millions de doses livrées en mars, 100 millions en avril, 120 millions en mai… Selon lui, ce sont 55 usines qui fabriquent désormais des vaccins en Europe. « Entre le mois de mars et le mois de juin, on va livrer entre 300 et 350 millions de doses de vaccin », a détaillé Thierry Breton.

« On n’aura absolument pas besoin de Spoutnik V […] pas d’autres vaccins non plus », a ajouté Thierry Breton. « Il faut maintenant que ceux qui sont là soient produits en masse et administrés en masse », a-t-il quand même tenu à préciser.

Une prévision « réaliste »

Ce lundi matin sur Franceinfo, le docteur Marie-Paule Kieny, vaccinologue, présidente du comité scientifique vaccin Covid-19 France et directrice de recherche à l’Inser, a jugé cette prévision comme « réaliste ». « Les pays sont en train de penser à une stratégie 2.0 qui est beaucoup plus ambitieuse où il s’agira de vacciner tout le monde », a-t-elle indiqué.

Selon les derniers chiffres, 965.473 personnes ont désormais reçu au moins une dose du vaccin en Belgique. On se rapproche donc du million. Cela équivaut à 10,5% de la population adulte. Plus de 440.000 personnes sont en outre déjà complètement vaccinées, soit 4,8% des 18 ans et plus.