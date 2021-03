Alors que la chanteuse britannique sortait d’un établissement à Mexico, deux fans ont bravé la sécurité pour tenter de la toucher. Ce qui a provoqué un mouvement de foule…

Ce week-end, Dua Lipa a été filmée sortant d’un établissement de la capitale mexicaine. L’artiste était bien sûr attendue par une foule de fans. Sur la vidéo, on la voit se diriger vers une voiture en faisant un signe de la main avant de se faire surprendre par deux d’entre eux. Deux fans trop zélés ont essayé d’attraper la chanteuse, forçant ses gardes du corps à intervenir. Dans la mêlée, l’artiste a été légèrement bousculée.

Dua Lipa was nearly attacked by a fan in Mexico City. pic.twitter.com/nPJYymZCjv

Dua Lipa aurait été « secouée » par cet incident. Une source a déclaré au Sun: « La nouvelle de sa présence dans la région s’est répandue et les gens étaient évidemment impatients de voir Dua. Mais ça a mal tourné quand deux fans se sont précipités vers elle. (…) Ils ont vraiment couru vers elle et ça avait l’air effrayant. Dua avait l’air vraiment mal à l’aise. Heureusement, la sécurité était là pour stopper les gens, car qui sait ce qui aurait pu arriver », ajoute cette source.

Dua Lipa était au Mexique pour le tournage d’une nouvelle campagne pour Yves Saint Laurent. Elle n’a pas fait référence à l’incident sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, la star a fait une performance énergique lors de la 63e cérémonie des Grammy Awards, à Los Angeles. Elle a remporté le trophée du meilleur album pop vocal pour Future Nostalgia.

So happy to be back on set for the new Libre campaign with my @yslbeauty team 🌹🖤 pic.twitter.com/6iUeZ3G4f7