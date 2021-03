Voici 10 expressions étrangères à connaître absolument

Chaque pays a ses expressions incontournables, à connaître si l’on souhaite s’essayer à la langue. Lorsqu’elles sont traduites littéralement, elles perdent souvent leur sens premier. Voici une sélection de dix expressions anglaises, italiennes, allemandes, portugaises et espagnoles à connaître pour améliorer la maîtrise de ces langues.

Les expressions idiomatiques ne trouvent pas toujours de traduction littérale dans les autres langues. Bien souvent, au moment de les traduire, elles prennent un sens absurde, ou perdent tout leur sens.

Il est donc difficile de les traduire littéralement et d’y retrouver leur signification première, car justement ces expressions ont un sens précis (on parle de définition « clé en main ») et se sont construites dans le temps. Elles correspondent à une époque précise et peuvent perdre l’essence de leur sens.

D’après Babel, l’application d’apprentissage des langues, il existe quelques expressions « impossibles à traduire » à connaître dans les différentes langues. Elles trouvent parfois une équivalence dans les autres langues et réservent quelques surprises.

Les expressions de « l’anglosphère »

« Spill the tea » : littéralement, cette expression anglaise signifie « renverser le thé ». Elle désigne le fait de commémorer, partager des informations ou des rumeurs avec quelqu’un.

« Not here to fuck spiders » : « on n’est pas là pour perdre son temps », veulent dire les Anglo-saxons avec cette expression. Utilisée en Australie, l’expression humoristique s’emploie dans un milieu d’affaires. En France, on trouve des variations linguistiques reprenant la base de cette expression : « on n’est pas là pour boire l’eau des pâtes », « on n’est pas là pour trier les lentilles » ou encore « on n’est pas là pour sucrer les fraises ».

En portugais, un lapin se glisse dans chaque expression

« Comprar gato por lebre » : sa définition littérale se résume à « acheter un chat pensant que c’est un lapin » et correspond au fait de se faire avoir. En Français argotique l’expression « se faire carotter » prend aussi le même sens… le lapin aurait-il une place mondiale dans l’entourloupe ?

« Matar dois coelhos com uma tacada/cajadada só » : Encore une fois le lapin se glisse dans cette expression. Littéralement « tuer deux lapins en un seul coup de feu », l’expression désigne le fait d’effectuer plusieurs tâches en une action. En français : « faire d’une pierre deux coups ».

En allemand : entre tradition culinaire et expressions

« Das ist nicht mein Bier » : « ce n’est pas ma bière », c’est dire à quelqu’un et lui faire comprendre qu’on n’a rien à voir avec son histoire. En français, elle peut se traduire par « ce ne sont pas mes oignons ».

« Jetzt mal Butter bei die Fische » : au sens littéral, l’expression se traduit ainsi « il est temps de beurrer le poisson! » et signifie le fait de pousser quelqu’un à aller à l’essentiel et au bout de sa pensée.

En italien, franche et bienveillance

« Buono come il pane » : cette expression italienne très utilisée signifie littéralement « bon comme le pain », comprendre « une personne qui a un cœur en or. »

« Non avere peli sulla lingua » : l’expression signifie littéralement « ne pas avoir de cheveux sur la langue », une formulation pour dire qu’une personne ose dire les choses, qu’elle ne mache pas ses mots.

Expressions espagnoles : bougonne ou moqueuse

« Levantarse con el pie izquierdo » : littéralement, cette expression se traduit par « se lever du pied gauche » et signifie le fait d’être dans un mauvais jour, dès le réveil. Une alternative existe aussi, « estar de mala leche » (« être de mauvais poil »).

« Tomar el pelo » : ou « prendre les cheveux », signifie en espagnol se moquer de quelqu’un de façon bienveillante.