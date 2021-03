« The Office » disponible gratuitement pour fêter son anniversaire

Joyeux anniversaire à « The Office » ! La série culte fête ses 16 ans et pour cette occasion, la plateforme de streaming de NBC Universal a un joli cadeau pour les fans. Pendant une semaine, la version américaine de « The Office » sera disponible gratuitement sur Peacock aux Etats-Unis. Cerise sur le gâteau, tous les épisodes seront accessibles sans publicités.

Qui reprendra bien une part de « The Office » ? Disponible depuis le 1er janvier 2021 sur Peacock, la plateforme de streaming de NBC Universal, la série qui a marqué les années 2000 est disponible gratuitement depuis le 18 mars et le restera pendant une semaine. Tous les épisodes sont accessibles sur la plateforme, sans restriction et sans publicités. La série fêtera officiellement son 16e anniversaire le 24 mars prochain.

Peacock, qui a récupéré la comédie à Netflix, proposait déjà les deux premières saisons gratuitement, mais avec la présence de publicité. Les saisons 3 à 9 étaient alors disponibles avec un abonnement de 4,99 dollars avec publicité ou 9,99 dollars sans publicités.

Un véritable phénomène

D’après une étude menée par Nielsen, « The Office » a été la série la plus regardée en streaming en 2020 aux Etats-Unis. Un succès pour Netflix qui a dû se séparer du programme début 2021. Si la plateforme Peacock n’est pas disponible en France, la série « The Office » version US est proposée dans le catalogue d’Amazon Prime Video. La plateforme de streaming propose toujours 30 jours d’essai gratuit.

Peacock organise à l’occasion de cet anniversaire un concours pour les plus grands fans jusqu’à demain. Les heureux gagnants pourront remporter le « cadeau ultime » de la série et sa propre statue Dundie personnalisée.