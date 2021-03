Clap de fin pour « Les Z’amours » après 26 ans sur France 2

Après 26 ans de bons et loyaux services sur France 2, le programme « Les Z’amours » ne serait plus dans les plans de la chaîne. « Le Parisien » révèle que l’émission ne plait plus à France Televisions, malgré les bons chiffres d’audience quotidiens, et ne sera donc pas reconduite pour 27e saison.

Le principe des « Z’amours » est simple, mais a pourtant conquis le coeur des téléspectateurs depuis 26 ans. Trois couples répondent à des questions à propos de leur quotidien et parfois même de leur intimité pour tester leurs connaissances l’un de l’autre.

En 1995, c’est Jean-Luc Reichmann qui avait pris les commandes du programme, avant d’être remplacé par Tex qui avait incarné le programme durant 18 ans, puis Bruno Guillon depuis 2018. En effet, Tex avait été limogé par France Televisions après une blague de mauvais goût sur les femmes battues.

🔵📺#MÉDIAS : L’animateur #Tex a été mis à pied par France 2 après une blague sur les femmes battues dans une émission de C8. Le CSA a été saisi par la secrétaire d’État Marlène #Schiappa il y a plusieurs jours. pic.twitter.com/i0RqS8QLuk — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) December 8, 2017

Mais désormais, ce n’est plus seulement de l’animateur que la chaîne veut se débarrasser, mais aussi de l’émission. En effet, « Le Parisien » révèle que le divorce est d’ores et déjà acté et que France 2 cherche un nouveau concept pour remplacer « Les Z’amours », toujours avec Bruno Guillon aux commandes.