Le Codeco décide une série de mesures pour contrer les mauvais chiffres

Le comité de concertation a décidé vendredi de suspendre la mise en œuvre du plan plein air et les mesures d’assouplissement dans l’enseignement communiquées il y a deux semaines, a annoncé le Premier ministre, Alexander De Croo.

Les chiffres de l’épidémie sont sur un «faux plat», selon le chef du gouvernement. Parmi les motifs d’inquiétude figurent les écoles où le nombre de foyers de contamination augmente. Un schéma tend à se répandre: les enfants attrapent le virus en classe, le transmettent à leurs parents qui, s’ils ne font pas de télétravail, le communiquent sur leur lieu de travail.

Pour éviter un emballement des chiffres, le retour au présentiel à temps plein, tel qu’il était prévu pour le 29 mars dans le 2e degré de l’enseignement secondaire, est reporté après les vacances de Pâques. Le port du masque devient obligatoire pour tous les élèves de 5e et 6e primaire au plus tard à partir de mercredi prochain. Le retour au présentiel à temps plein devra s’accompagner de tests réguliers des enseignants et, dans un deuxième temps, des élèves.

Le comité de concertation a également demandé aux ministres de l’Enseignement des trois Communautés d’élaborer pour lundi un plan détaillé visant à limiter au plus vite les contamination dans les écoles.

Report du plan « plein air »

Le plan plein air qui devait commencer le mois prochain est suspendu à l’exception des activités pour les plus jeunes (jusqu’à 18 ans) pour un maxium de dix personnes, en plein air et sans nuitée. Les autres activités qui concernaient la culture, les cultes, l’événementiel ou encore les parcs d’attraction devront attendre au mieux après Pâques.

«Nous avons fixé deux dates: pouvoir rouvrir les écoles pour tous les élèves le 19 avril et, la deuxième date, c’est le 1er mai pour les cafés et les restaurants. Pour réaliser cette ambition, il faut être très prudent dans les semaines qui viennent. En attendant, on ne veut pas fixer d’autres dates qui donneraient de faux espoirs», a expliqué le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a).

Respect du télétravail

Le Premier ministre a rappelé une nouvelle fois l’obligation du télétravail quand il est possible. Pour les travailleurs qui ne peuvent y recourir, une campagne de dépistage fondée sur les test antigéniques sera lancée à partir de lundi dans les secteurs à risque.

Une nouvelle mesure concerne les trains: le nombre de sièges pour les destinations touristiques sera limité. Sauf les jours d’école, seuls les sièges côté fenêtre pourront être utilisés sauf pour les moins de 12 ans.

La recommandation de base reste la même. Pour limiter la propagation du virus, il faut limiter au maximum les contacts sociaux, et certainement les contacts rapprochés. «Si vous devez rencontrer une personne dans les semaines qui viennent, voyez-la à l’extérieur», a souligné M. De Croo (Open Vld).

Les assouplissements attendus sont une nouvelle fois reportés. «C’est clair qu’on espérait ne pas devoir donner de mauvaises nouvelles. On espère qu’on ne devra plus le faire», a-t-il ajouté.