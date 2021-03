Harry Styles remet au goût du jour le boa en plumes

C’est officiel, le boa en plumes n’est plus has been ! On remercie pour cela Harry Styles, qui a remis au goût du jour cette pièce démodée lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards. On s’arrache désormais l’accessoire partout dans le monde, même si la période ne se prête pas vraiment aux soirées disco.

Harry Styles a lui aussi son truc en plumes, et il n’a pas hésité à l’exhiber sur la scène des Grammy Awards qui se sont tenus au Staples Center de Los Angeles, le 14 mars dernier. Résultat, la planète entière, qui avait jusque-là d’autres préoccupations, s’est affolée lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle ne possédait pas le dernier accessoire en vogue dans son dressing. « Quoi t’as pas de boa, toi ? ». Pour éviter un tel embarras, elle s’est donc jetée à corps perdu sur la toile, recherchant l’objet de toutes les convoitises.

D’après le dernier rapport de la plateforme de mode mondiale Lyst, les recherches pour le boa en plumes ont bondi de 1.500% deux jours après l’apparition du chanteur britannique sur la scène des Grammy Awards. Alors certes, l’accessoire partait de loin, voire de très loin, cantonné jusqu’alors au rayon des déguisements disco, mais cet engouement soudain montre une nouvelle fois l’influence de l’artiste dans l’univers de la mode. Précisons d’ailleurs que la star planétaire portait également un costume en cuir griffé Gucci; ce qui a fait grimper les recherches pour les pantalons conçus dans cette matière de 100% en moins de 24 heures.

Pas le seul effet de mode

Si les tapis rouges semblent avoir perdu de leur saveur depuis le début de la pandémie, ils semblent toujours avoir un fort impact sur le public. Vêtue d’une robe en cuir, Beyoncé a également fait sensation lors de la dernière cérémonie des Grammys. Les recherches pour les robes en cuir ont augmenté de 25% quelques heures seulement après la diffusion de la soirée de récompenses. Le constat est le même pour la robe à chaînes de Dua Lipa (+18%) et la robe orange de Megan Thee Stallion (+16%).

Au mois de mars, d’autres tendances mode ont émergé dans le monde comme le « granny chic » pour les hommes, en quête d’accessoires rétro tout droit sortis du dressing de leurs grands-mères, mais également les pièces inspirées de l’univers du ballet, et les bijoux fantaisie. Les semaines à venir nous diront si ces tendances sont faites pour s’inscrire dans le temps.