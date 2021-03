Ces rituels adoptés au premier confinement, mais abandonnés depuis

En mars 2020, avec la Covid-19, sont apparus de nouveaux rituels. On désinfectait nos courses, on applaudissait chaque soir à 20h les soignants, on organisait des « coronapéros », faute de pouvoir trinquer « en vrai » avec sa famille et ses amis. Un an plus tard, une fois l’engouement ou l’angoisse passés, de ces habitudes il ne reste que des vestiges.

Lors du premier confinement en mars 2020, nous nous sommes appliqués à faire tout un tas de choses qu’aujourd’hui nous avons, pour la plupart, rayées de notre quotidien. De nouveaux rituels guidés par la peur de ce virus alors inconnu, par l’incertitude de la situation (combien de temps resterons-nous coincés chez nous ?), par solidarité avec les travailleurs de première ligne ou encore parce que la nouveauté de cette vie nous a amenés à changer nos habitudes, et qu’il y avait un côté sympathique, voire excitant là-dedans.

Applaudir les soignants chaque jour à 20h, désinfecter nos sacs de courses – et nous par la même occasion – se retrouver sur des plateformes de visioconférences pour jouer, discuter ou prendre l’apéro. Aujourd’hui ces choses, nous ne les faisons plus. Ou presque.

Tout désinfecter de la tête aux pieds

Après la ruée dans les supermarchés, et faire parti des chanceux qui réussissent à attraper un rouleau de papier toilette, il faut réfléchir intelligemment pour ranger les courses dans les placards. Gel hydroalcoolique sur les mains, il est temps de désinfecter à l’eau de javel les emballages des courses sur le palier de la porte. La difficulté : ne pas contaminer des zones que l’on a déjà désinfectées. Viens le changement de vêtements, la désinfection du porte-monnaie, du portable, des clés, et le passage obligatoire à la douche pour certains afin d’annihiler tout microbe présent sur le corps.

Applaudir les soignants

De mars à début mai, chaque soir à 20h, des millions de mains applaudissaient les soignants pour témoigner leur soutien et leur solidarité. Sur Twitter, le mouvement avait même eu le droit à son hashtag #OnApplaudit, où vidéos, photos et commentaires défilaient. Une fois le premier confinement levé, le rendez-vous des Français a disparu. Pourtant, la situation chez les soignants ne s’est guère améliorée à l’heure où l’on entre dans une troisième vague.

« Apéro Skype »

Pour ce cas précis, ce rendez-vous n’a pas forcément disparu des habitudes, mais son engouement s’est affaibli. Certains aficionados continuent de se donner rendez-vous une ou plusieurs fois par semaine autour d’un verre et quelques chips. Mais depuis que les mesures ont été allégées en mai 2020, les « coronapéro » ont disparu petit à petit. Ras-le-bol ? Restrictions plus contournées ?