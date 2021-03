Idées pour un brunch parfait du dimanche matin

Le brunch n’est pas seulement un rendez-vous culinaire, c’est aussi un rendez-vous amical, amoureux ou familial. C’est un repas qui réunit et qui rend heureux, d’où l’importance de bien choisir ses ingrédients pour un brunch parfait. Voici quelques pistes pour passer un dimanche matin de rêves !

Pancakes et viennoiserie, les incontournables

Le brunch est un concept importé des États-Unis, où il est d’habitude de consommer des pancakes au petit-déjeuner. Réconfortants lorsqu’ils sont recouverts de Nutella ou de miel, ou même de sirop d’érable pour les aficionados d’Amérique du Nord. Les Français peuvent lui préférer une alternative belge avec la fameuse gaufre, ou bien un typique français avec la crêpe. Dans tous les cas, c’est incontournable pour un brunch réussi, car c’est un apport chaud au repas.

Du côté des incontournables, on a également les viennoiseries, grand classique français déjà importé aux États-Unis. En effet, le brunch est une contraction entre breakfast (petit-déjeuner) et lunch (déjeuner) : il est donc normal de retrouver des produits froids et chauds dans un brunch parfait.

N’oubliez pas les accompagnements pour rendre vos pancakes plus gourmands, comme les confitures, le beurre de cacahuètes ou encore, le miel : chacun ses goûts.

Café et thé, les indispensables

Un bon brunch ne le serait pas sans quelques boissons réchauffantes, et le café et le thé sont tout bonnement indispensables. Le dimanche, vous avez carte blanche pour changer de votre café noir classique, associé au reste de votre semaine : optez pour des capsules classiques Cappucino Dolce Gusto, ou bien pour un réconfortant Caramel Latte, qui feront chaud au cœur. Côté thé, profitez-en pour découvrir des saveurs originales et riches en fruits, pour démarrer votre journée avec un maximum d’énergie.

Bien sûr, vous pouvez laisser votre imagination déborder du côté des boissons à base d’eau et de fruits, mais aussi des chocolats chauds et autres boissons agréables.

Les fruits, la touche douceur du dimanche

Pour un brunch bien équilibré, les fruits seront la petite touche rafraîchissante et douceur de la journée. Vous pouvez en consommer avec vos pancakes (cela fait d’ailleurs un plat très Instagrammable), avec du yaourt ou encore, natures ! Les fruits se glissent partout et sont une touche sucrée et douce, qui viennent équilibrer le côté sucré-salé.

Par exemple, il est recommandé d’associer de la pêche à du yaourt, pour un mélange crémeux en harmonie avec le reste du brunch. Le croquant des pommes et des poires (voire de l’ananas) se marieront beaucoup plus avec un yaourt à base de granola.

Options bonus pour un brunch exceptionnel

Pour accéder au niveau supérieur du brunch dominical, vous pouvez vous lancer dans quelques préparations pour un cake au fromage ou aux carottes, pour préparer des rillettes de thon à manger sur du pain toasté, ou encore préparer des œufs sous toutes ses formes (brouillés, mimosa, dur ou sur le plat).

Un brunch exceptionnel est avant tout un brunch qui vous ressemble, et qui vous régale ! À préparer chez soi ou à se faire livrer, les deux options sont idéales pour démarrer le dimanche du bon pied !