La situation reste stable dans les maisons de repos

Les nouvelles sont bonnes et rassurantes concernant les maisons de repos et maisons de repos et de soins puisque le nombre de cas positifs reste faible, a souligné vendredi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, lors de la conférence de presse de l’Institut de santé publique Sciensano et le Centre de crise.

«Nous recensons moins d’une contamination par 1.000 résidents par semaine et les foyers importants sont exceptionnels», a précisé M. Van Laethem. Moins d’un demi pour cent des centres de soins résidentiels ont signalé 10 contaminations ou plus au cours de la semaine écoulée.

Concernant les hospitalisations, la situation est aussi plus favorable. «Les hospitalisations de résidents ne concernent désormais plus que 2,3% de toutes les hospitalisations alors que nous étions entre 18 et 20% lors de la seconde vague», a insisté le porte-parole interfédéral.

Le nombre de décès poursuit sa baisse puisqu’il atteint une moyenne actuelle de moins de un par jour.