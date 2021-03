Kris Jenner s’exprime sur le divorce de Kim Kardashian et Kanye West

Alors que la nouvelle et dernière saison de « Keeping Up with the Kardashians » commence ce vendredi 19 mars, Kris Jenner s’est exprimée pour la première fois publiquement sur le divorce de sa fille.

Presque un mois jour pour jour après l’annonce du divorce entre Kim Kardashian et Kanye West, Kris Jenner s’est exprimée pour la première fois sur le sujet lors d’une interview pour un podcast australien. « Je pense que cela va être une période compliquée », explique d’emblée Kris Jenner. « La chose bien, dans notre famille, c’est que nous sommes là les uns pour les autres. Je veux juste que les enfants soient heureux. C’est la seule chose que vous désirez en tant que maman ».

Alors que la 20e et dernière saison de « Keeping Up with the Kardashians » commence ce soir, Kris Jenner assure ne pas avoir si le divorce de sa fille fera partie de cette nouvelle saison. « C’est possible. Je ne sais pas ce qu’ils ont décidé au final car nous n’avons encore rien vu. Mais je pense qu’ils garderont ce moment privé pour eux. Kim voulait gérer cela avec sa famille à son propre rythme. Quand elle sera prête, je suis sûre qu’elle s’exprimera », conclut Kris Jenner.