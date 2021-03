« Grâce à la STIB, on va pouvoir accélérer la campagne de vaccination »

Depuis ce jeudi, la STIB vous emmène gratuitement vers les centres de vaccination. En bus, en tram ou en métro, l’aller-retour est gratuit pour tous les Bruxellois et pour chacun des rendez-vous. Une offre qui permettra de mettre un coup d’accélérateur à la campagne de vaccination bruxelloise, espère la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt.

Quel est l’objectif de cette campagne ?

Elke Van den Brandt : « L’idée c’est d’encourager tout le monde à se faire vacciner, sans qu’il y ait le moindre obstacle pour se déplacer. À Bruxelles, il y a dix centres de vaccination répartis géographiquement. Et chacun peut choisir le centre dans lequel il veut se rendre. Tous les centres sont accessibles en transports en commun. En proposant les billets gratuits de la STIB, on espère motiver encore plus les gens à aller se faire vacciner en facilitant la mobilité. C’est aussi une manière de montrer que la STIB est bien nettoyée et que les règles sont respectées. Les transports en commun sont sûrs à utiliser avec les règles en vigueur !»

Ça pourrait ainsi donner un coup d’accélérateur à la campagne de vaccination bruxelloise ?

« Oui, évidemment ! Et je remercie la STIB pour cette initiative. La STIB a toujours été là dans cette pandémie, dans les circonstances difficiles. Elle le montre encore aujourd’hui. La STIB voulait être un partenaire constructif pour donner un coup de force dans cette campagne de vaccination. On tient d’autant plus à la remercier que c’est véritablement une offre de leur part. Il n’y a pas de facture présentée au gouvernement. La STIB prend tout en charge avec ses propres moyens. L’impact budgétaire au niveau régional est donc zéro. »

Cette gratuité sera en place jusque quand ?

« Jusqu’à ce que tout le monde soit vacciné, on l’espère le plus vite possible ! Sans doute jusqu’à l’été, cela dépendra du rythme des livraisons et de la vaccination. Quoiqu’il en soit, il n’y a pas de crainte à avoir, ce sera gratuit pour tout le monde qui et jusqu’aux toutes dernières vaccinations !

En pratique Sur votre convocation, vous trouverez votre numéro personnel de vaccination. Il vous permettra de prendre rendez-vous dans l’un des dix centres bruxellois (via www.coronavirus.brussels) mais aussi de commander vos tickets gratuits. La vaccination se faisant en deux fois, vous recevrez deux allers-retours gratuits, un pour chaque rendez-vous. Pour ce faire, il suffit de suivre le lien vers la plateforme mise en place par la STIB (lien également indiqué sur votre invitation). Une fois le formulaire complété, vous recevrez par e-mail deux codes à usage unique. Étape suivante: retirer son billet dans n’importe quel automate de vente. Il faudra sélectionner « Event Pass » sur l’automate et introduire vos codes personnels reçus par email. Les allers-retours seront alors imprimés gratuitement.

Oriane Renette