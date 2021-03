Ecole, horeca, plan « plein air », événements: voici ce qu’a décidé le Codeco

Ce vendredi, les autorités se réunissaient en urgence suite aux mauvais chiffres de ces derniers jours. Les discussions avaient pour but de déterminer les mesures à prendre pour éviter que l’on se dirige vers une troisième vague, en repoussant une série d’assouplissements qui étaient à l’ordre du jour depuis la semaine dernière.

Le comité de concertation se réunissait une nouvelle fois ce vendredi pour faire le point sur la situation épidémiologique du pays. S’ils avaient à l’origine prévu de se retrouver le 26 mars prochain, les mauvais chiffres de ces derniers jours ont poussé les autorités à avancer leur réunion, afin de rediscuter les assouplissements discuter la semaine dernière.

Dans un premier temps, il a été décidé de garder le cap choisi la semaine dernière, à savoir celui d’un retour à l’école en présentiel à 100% le 19 avril prochain ainsi qu’une réouverture de l’horeca dès le 1er mai. Toutefois, la situation étant revenue a celle du 5 octobre dernier, des mesures supplémentaires ont été introduites, selon des informations de la RTBF.

Report d’une série de mesures

Il a été acté que le plan « plein air », censé débuter le 1er avril, était reporté, sans qu’une date ne soit communiquée. Les perspectives d’un retour à l’école pour certains élèves avant le congé de Pâques a été, de la même manière, annulé. Dès le 22 mars, les élèves de 5e et 6e primaires devront par ailleurs porter le masque. Un plan détaillé doit être prévu par les autorités communales pour détecter les clusters.

En outre, les autorités avaient décidé de réautoriser certaines activités culturelles, de culte, ou les événements avec un maximum de 50 personnes dès le mois d’avril, mais seraient revenus sur leur décision. Les vacances de Pâques ne verront pas non plus la réouverture des parcs d’attractions. Pour ce qui est des bulles de 25 pour les moins de 13 ans et les bulles de 10 pour les plus de 13 ans, il n’en sera rien avant le congé de Pâques.

Des trains limités vers la mer

Dès le 3 avril, les sièges côté fenêtre seront les seuls à pouvoir être occupés par des adultes dans les trains à destination d’axes touristiques, à commencer par la mer. Ces trains seront par ailleurs fortement limités, une mesure qui vise à limiter le tourisme d’un jour vers la côte.

Enfin, dès le 22 mars, des tests PCR vont être masivements utiliser dans les secteurs à risques, à savoir les postes de police, d’inspection ,de poste, d’incendie, ainsi que le 112 et les douaniers. Dans le secteur privé, la sélection se fera via les médecins-inspecteur d’hygiène.