Frank Vandenbroucke annonce que des « choix drastiques » sont nécessaires

Bel RTL accueillait le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke ce matin, à quelques heures du comité de concertation prévu à 15h. Il s’est exprimé à propos de la situation épidémiologique actuelle et a annoncé qu’il faudrait prendre des choix drastiques pour lutter contre le coronavirus.

Ce matin, Frank Vandenbroucke a commencé son interview sur la matinale de Bel RTL par le sujet qui est sur les lèvres de tous depuis quelques jours, à savoir le choix de l’EMA de poursuivre la vaccination avec AstraZeneca: « Nous nous sommes réunis pendant des heures et des heures avec des experts pour discuter et réfléchir. Notre conclusion était claire : il fallait continuer. »

« Il aurait été irresponsable d’arrêter la campagne de vaccination. C’était nécessaire pour nous de poursuivre car, même si nous avions arrêté pendant deux jours de vacciner avec l’AstraZeneca, cela aurait concerné des dizaines de milliers de personnes âgées qui étaient invitées et qui n’auraient pas su se faire vacciner. Les autres pays recommencent d’ailleurs la vaccination donc heureusement que nous ne l’avons pas suspendue chez nous », s’est-il enorgueilli.

Un Codeco primordial

Le ministre est ensuite revenu sur le comité de concertation qui se tiendra à 15h00, évoquant une situation difficile dans les hôpitaux: « La vie devient difficile pour le personnel soignant et nous tombons dans une situation inquiétante. L’objectif essentiel est de pouvoir rouvrir les écoles en toute sécurité et en présentiel après les vacances de Pâques, c’est-à-dire le 19 avril. Nous gardons également l’objectif de rouvrir l’Horeca le 1er mai. »

Vandenbroucke estime que des mesures supplémentaires seront nécessaires si l’on veut faire redescendre la courbe: « On ne va pas y arriver sans. Il faut faire des efforts partout et c’est un choix difficile. Le télétravail est nécessaire et obligatoire également sauf dans les entreprises où cela n’est pas possible. Les employeurs ne prennent pas assez leurs responsabilités (…) Nous allons lancer dans les prochaines semaines un système de dépistage répétitif dans les entreprises avec des tests antigènes rapides. »

« C’est l’avis des experts et il faudra faire des choix. Il faudra faire des choix drastiques pour limiter les contacts. Avec un effort solidaire, nous pourrons rouvrir les écoles à 100 % le 19 avril et l’Horeca le 1er mai », a-t-il conclu, faisant notamment référence à un couvre-feu dès 20h00 partout dans le pays.