Square Enix annonce Life is Strange: True Colors

L’année 2021 réserve de nombreux retards mais aussi quelques belles surprises auxquelles on ne s’attendait pas, notamment un nouvel opus de la saga Life is Strange.

Ce jeudi 18 mars, à 18h, l’éditeur japonais Square Enix a diffusé son premier showcase numérique avec notamment des infos sur Outriders, Marvel’s Avengers et Balan Wonderworld. On savait également que cette présentation allait être marquée par un aperçu du nouvel opus de la saga Life is Strange. Les fans n’ont pas été déçus puisqu’une séquence de 10 minutes a dévoilé une multitude d’informations sur ce nouveau titre baptisé Life is Strange : True Colors.

Des nouveaux protagonistes…

Life is Strange 2 avait déjà déstabilisé certains fans en laissant de côté les très appréciées Max et Chloé pour laisser place à une nouvelle aventure et à de nouveaux personnages : la fuite de deux frangins, Sean et Daniel. Ce sera la même chose avec Life is Strange : True Colors. Les joueurs découvriront une nouvelle héroïne : Alex Chen, interprétée par l’actrice et mannequin japonaise Erika Mori.

Le scénario racontera l’histoire de cette jeune femme qui débarque à Haven Springs, petite ville rurale des Etats-Unis, pour retrouver son frère, Gabe. Bien qu’ils étaient séparés depuis huit ans, elle avait un lien très fort avec lui. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu et Gabe va soudainement perdre la vie dans un « accident ». Alex va tenter de comprendre ce qu’il s’est réellement passé et fera des nouvelles rencontres, notamment avec Ryan et Steph, un visage familier pour ceux qui ont joué à Life is Strange : Before the Storm.

Le jeu abordera les thèmes de l’amitié, de la famille, du deuil ou encore la problématique de l’appartenance. Bref, l’émotion devrait à nouveau être au rendez-vous.

… et un nouveau pouvoir

C’est également désormais devenu une habitude, chaque nouveau Life is Strange introduit un nouveau « pouvoir surnaturel ». Max pouvait remonter dans le temps en se concentrant et Daniel pouvait déplacer des objets par la force de sa pensée. Alex quant à elle pourra utiliser le pouvoir des émotions puisqu’elle a la faculté de percevoir les émotions des autres et de comprendre pourquoi, les autres ressentent cela. Néanmoins, en absorbant et en manipulant les émotions des autres, ce pouvoir peut aussi devenir une véritable « malédiction ».

Lire aussi : Test de Twin Mirror : Le nouveau jeu des développeurs de Life is Strange

Quelques nouveautés

Life is Strange : True Colors est développé par le studio Deck Nine Games, déjà à l’origine du spin-off Life is Strange : Before the storm. Le studio travaille sur cet opus dans le plus grand secret depuis 2017 déjà. Le jeu est donc déjà dans la dernière phase de son développement et sa sortie est prévue le 10 septembre prochain.

Ce nouvel opus réserve quelques surprises. La principale est l’abandon du format épisodique, une recette qui était appliqué à la série depuis ses débuts. L’autre nouveauté est que le monde de Life is Strange : True Colors sera plus ouvert que les épisodes précédents et laissera une plus grande liberté aux joueurs. Le joueur pourra ainsi explorer librement Main Street, une rue remplie de secrets à découvrir et de contenu facultatif.

Pour le reste, Life is Strange : True Colors semble reprendre les éléments qui ont fait le succès de cette franchise. La bande-son occupera une place toujours aussi importante. La reprise acoustique de « Creep » de Radiohead par Mxmtoon entendue lors de cette présentation donne un petit aperçu de l’ambiance sonore envoûtante qui attend les joueurs.

Découvrez la bande-annonce :

Life is Strange Remastered Collection prévu pour l’automne

Enfin, cette présentation s’est terminée par une dernière annonce : l’arrivée prochaine de Life is Strange et Life is Strange : Before the Storm dans une collection remastérisée « dotée d’animations et de graphismes améliorés ». La sortie de Life is Strange Remastered Collection est prévue pour l’automne 2021. À noter que ce remaster sera également inclus dans l’édition Ultimate de Life is Strange : True Colors.