5 idées pour aménager son jardin et profiter du soleil

Terrasse, clôture, plantes, pelouse, meubles… l’aménagement du jardin relève d’un véritable art, surtout lorsque vous devenez propriétaire. Si comme de nombreux propriétaires de maisons, vous souhaitez créer un aménagement original pour être au contact de la nature, il existe quelques règles que vous pourrez suivre. L’objectif ultime sera d’obtenir un résultat satisfaisant pour créer un espace extérieur harmonieux et profiter de votre jardin toute l’année.

Installer des parasols à toile flottante ou orientable

Un plan d’aménagement de jardin idéal est celui dans lequel tous les éléments classiques et nouveaux qui composent l’espace extérieur sont imaginés : les allées, les pergolas, les vérandas, les jardins, les clôtures, etc. Mais outre ces éléments permanents du jardin, certains éléments amovibles comme les parasols déportés du site https://www.lamaisonduparasol.com/parasols-deportes peuvent s’inviter dans votre déco. Les parasols déportés ou excentrés vous permettront d’optimiser la zone ombragée avec leurs mâts situés sur le côté afin de profiter des journées ensoleillées du printemps. Avec des systèmes inclinables, des pieds à roulette et des toiles étanches et design, ces modèles s’accorderont bien dans la disposition de votre jardin tout en vous facilitant l’entretien.

Installer un spa extérieur

Avoir un spa en extérieur signifie avoir votre propre paradis d’été frais. Ce sont des constructions qui ont l’avantage d’être simples, économiques et très pratiques. Il existe sur le marché un large choix de spas et bains à remous susceptible de convenir à toutes les demandes. Si vous recherchez des modèles capables de convenir à une grande variété de construction, consultez des plateformes comme https://www.ateliernordic.fr/spas/spa-exterieur/ qui vous proposent des catalogues complets. Les spas en extérieur constituent des compléments idéaux à la maison ou au jardin pour plusieurs raisons :

Ils contribuent à améliorer notre bien-être et notre santé ;

Ils sont confortables et faciles à installer et ont une très faible consommation grâce à leur conception et leur isolation parfaite ;

Que ce soit pour un bain chaud ou pour des jets de massage, vous pourrez l’installer à proximité et l’harmoniser avec votre espace.

Planter les arbres à des emplacements spécifiques

Des spécimens de grands arbres sont en mesure de remodeler tout l’environnement de votre jardin. Ils peuvent s’imposer tout en vous fournissant une ombre limitée. Offrez-vous les services d’un architecte paysagiste agréé afin de sélectionner les espèces. Il vous aidera à trouver les spécimens qui correspondent à ce type d’aménagement et s’occupera de tous les aspects de l’installation. Si vous maîtrisez suffisamment votre jardin. Il vous sera facile de définir l’emplacement de vos plantations. Une des meilleures solutions à envisager est de regrouper les arbres en massifs pour réduire les besoins en arrosage. Faites en sorte d’éviter les variétés d’arbres à racines traçantes et optez pour des arbres à feuillage caduc.

Opter pour une pergola avec un toit transparent

La pergola est idéale pour les grands espaces verts. Il est important de créer des espaces actifs et relaxants. Un salon de jardin confortablement installé sera largement apprécié par toute votre famille et vos amis. Une pergola vous apportera le confort dont vous avez besoin sous le soleil d’été. Les plantes grimpent aux fleurs et donneront à toute la terrasse un aspect magnifique. Une vue magnifique et spectaculaire est le grand avantage de la terrasse. Pour la configuration, vous pourrez opter pour les modèles au toit transparent ou au toit en bois alignés parallèlement pour conjuguer décontraction et style épuré tout en profitant au mieux du soleil.

Installer une terrasse en bois

Bien meublée et décorée, une terrasse en bois est l’endroit idéal pour se détendre au printemps pendant les chaudes journées d’automne. Pour la terrasse en bois, optez plutôt pour le pin qui se conserve bien et a l’avantage d’être européen. En plus, c’est un type de construction qui vous permet de choisir la couleur que vous aimez à l’aide d’un vernis protecteur. Pour un style plus moderne, choisissez du bois pin poli, facile à entretenir et ne causant pas de dommages. Un entretien facile et un aspect naturel donneront à votre espace un aspect discret.