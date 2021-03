Un juge ordonne la vaccination d’une fillette contre l’avis de son père

En Nouvelle-Zélande, un juge a ordonné la vaccination d’une petite fille, malgré la forte opposition de son père. L’enfant de 4 ans étant sous la tutelle du père, de la mère, mais aussi du ministère de l’Enfance, la justice a fini par trancher en faveur d’une vaccination.

A l’heure des campagnes de vaccination contre la Covid-19 partout dans le monde, on en oublie presque que l’on se fait vacciner pour une multitude d’autres maladies durant notre jeunesse. En Nouvelle-Zélande, un père avait décidé que sa fille ne se ferait pas vacciner contre quoi que ce soit, en 2019. Le père s’est opposé à l’idée de vaccinations obligatoires car il n’a pas été vacciné dans son enfance et a exprimé son inquiétude quant au contenu de ces piqûres.

Toutefois la petite fille de 4 ans était sous la tutelle de trois parents, à savoir le père, la mère, et le ministère néo-zélandais de l’Enfance. Et ces deux derniers parents souhaitaient la vaccination de l’enfant, ce qui a créé un combat juridique musclé depuis maintenant un an et demi. Légalement responsable de la petite fille, l’Etat a décidé d’intervenir pour suivre les directives du ministère de la Santé.

Ces directives stipulent que les jeunes enfants doivent être vaccinés contre le rotavirus, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, les maladies pneumococciques, la rougeole, les oreillons et la rubéole, la varicelle et le papillomavirus humain. Le juge Richard John Russell n’a trouvé aucune raison de ne pas vacciner la fillette et il a donc été ordonné qu’elle reçoive les différents vaccins.