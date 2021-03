Fermeture des écoles et des métiers de contact, couvre-feu…: quelles nouvelles mesures pour lutter contre la flambée des cas ?

On se dirige vers un nouveau tour de vis pour lutter contre la flambée des contaminations au coronavirus.

Alors que le comité de concertation de la semaine prochaine pourrait être avancé à ce vendredi, il semble désormais clair que de nouvelles mesures vont être prises pour lutter contre l’augmentation du nombre de contaminations au coronavirus chez nous. « Si nous voulons réussir à rouvrir totalement les écoles après les vacances de Pâques et à rouvrir l’Horeca le 1er mai, nous devons prendre maintenant des mesures pour repousser le virus », a ainsi déclaré le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke ce jeudi sur VTM.

La question de l’éducation

Mais à quelles mesures fait référence notre ministre de la Santé ? La question suscite le débat chez les politiques et il semble que d’intenses négociations soient en cours. D’après la Dernière Heure citant une « source gouvernementale », il est possible que les vacances de Pâques soient anticipées de deux semaines. Une demande qui serait notamment portée par Frank Vandenbroucke en personne. « Il y a beaucoup de contaminations chez les enfants, et ces enfants contaminent leurs parents. Ils deviennent malades, tout comme leurs grands-parents. Les enfants n’y peuvent rien. Mais nous devons réfléchir aux contacts entre enfants. C’est une préoccupation et nous nous y intéressons », a ainsi déclaré M. Vandenboucke, toujours sur VTM.

Mais une fermeture des écoles n’est pas à l’ordre du jour pour les experts. « D’un point de vue virologique, je ne connais aucun expert qui a proposé ça. Je ne sais pas d’où ça vient car nous avons eu une réunion hier et cela n’a pas été débattu. Le politique peut toujours décider d’une semaine de lockdown complet comme cela est le cas en Italie. Dans ce cas, on fermerait aussi les écoles. Mais je ne vois pas de raisons de faire cela personnellement », a ainsi déclaré le virologue Marc Van Ranst. Un avis partagé par Yves Van Laethem, qui avance que la reprise du présentiel dans les écoles avant Pâques pourrait être reportée.

Métiers de contact et couvre-feu

S’ils sont contre une fermeture des écoles, les experts ont recommandé ce matin de passer en phase B du lockdown. Cela signifie que les métiers de contact, qui viennent à peine de reprendre le chemin du boulot, devraient déjà fermer. Certains centres commerciaux pourraient également fermer leurs portes « tout en aidant les magasins à s’organiser davantage en ‘click and collect' », indique Sudpresse. Les centres de loisirs et les activités extrascolaires seraient également à l’arrêt. Le couvre-feu pourrait aussi être allongé et passer de 20h à 5h du matin sur l’ensemble du pays. Si les écoles ne ferment pas, le port du masque deviendrait obligatoire dès 10 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour l’instant, aucun consensus sur les mesures citées ci-dessus n’a été trouvé. Plusieurs réunions sont prévues tout au long de la journée. Une décision pourrait être annoncée dès demain si le comité de concertation est bel et bien avancé.