Des travailleuses du sexe proposent des « massages » sur 2ememain.be

Le secteur des travailleurs et travailleuses du sexe est à l’arrêt depuis maintenant un an à cause du coronavirus. Dans l’incapacité d’effectuer des prestations, certain.e.s n’hésitent pas à proposer leurs services sur le site 2èmemain.be, même si la pratique est illégale.

Le site 2ememain.be est depuis le début de la crise devenu un nouveau terrain de jeu des travailleurs du sexe, qui ne peuvent plus exercer leur fonction normalement à cause du coronavirus. Ainsi, la recherche « massage » est devenue la deuxième plus populaire du site, après le terme « gratuit », ces six derniers mois, particulièrement en Flandre.

Nos confrères de 7sur7 ont toutefois contacté le site à ce sujet et celui-ci assure que ces annonces déguisées sont illégales et qu’elles sont donc supprimées dès qu’elles sont vues par les modérateurs. « Les milliers d’annonces mises en ligne chaque jour sont vérifiées, soit de manière automatique, soit par une équipe de dix personnes. Les utilisateurs qui tombent sur des annonces douteuses peuvent toujours les signaler”, rappelle la porte-parole Aleksandra Vidanovski.

Une pratique officiellement illégale

Et si rien ne se passe directement sur la plateforme, la conversation se dirige directement vers les SMS, où les jeunes femmes peuvent proposer leurs services sans crainte. Le média a fait le teste à plusieurs reprises et à chaque fois, le résultat est le même. Après une brève introduction, les services sexuels sont proposés.

Il faut dire que la Covid-19 empêche ces jeunes femmes de faire leur métier et elles doivent donc faire preuve de créativité pour continuer à trouver des clients. Toutefois, il est important de souligner que ces annonces n’ont rien à faire là car elles sont illégales. Officiellement en Belgique, les travailleurs et travailleuses du sexe ne peuvent chercher des clients via des annonces sur des sites web ou dans des journaux, par exemple.