Carla Bruni: « Le Botox n’est pas bon à mon âge »

Dans un entretien avec Vanity Fair, Carla Bruni s’est confiée sur son rapport au temps qui passe et estime que le Botox, ce n’est plus de son âge !

Carla Bruni fait la Une du mois d’avril de Vanity Fair et pose en tenue de créateurs. Dans un entretien avec le magazine, la chanteuse et ancien mannequin de 53 ans s’est notamment confiée sur le fait de vieillir et sur ce que représente la beauté pour elle.

« Je me considère comme une femme normale. La beauté est très relative, explique Carla Bruni. J’ai vu tellement de femmes magnifiques qui n’ont pas de charme… Savez-vous ce qui est vraiment sexy ? Le charme. Et cela n’a rien à voir avec l’âge. J’essaye de garder le mien. Je regarde Jane Fonda et je me dis : ‘Je veux être comme elle’. Tellement captivante que les hommes et les femmes pensent : ‘Peu importe, je veux avoir 80 ans‘ ».

« Le problème, ce n’est pas les rides »

L’épouse de Nicolas Sarkozy a également donné son avis sur la chirurgie esthétique et le botox. « Le Botox n’est pas bon à mon âge. A 30 ans oui, mais à mon âge le problème n’est pas les rides, mais de tout garder à sa place, a-t-elle confié avec humour. Vous pouvez mettre du Botox partout, mais ce qui tombe, tombe. En fait, le Botox aggrave les choses. »

Carla Bruni dit préférer les traitements au laser, qui sont moins risqués. « Ce sont des machines qui stimulent le derme et l’épiderme, et vous donnent un aspect naturel. Si vous me dites qu’avec un certain traitement, rien ne tourne mal, je le ferai. La seule chose qui me fait peur, c’est que ça tourne mal, puis c’est fini.«