Présente lors des émeutes à Liège, elle témoigne: « j’ai eu l’impression de revivre les attentats »

Une responsable de magasin a témoigné peu après les émeutes violentes qui ont blessé 36 policiers à Liège.

Le réveil a été compliqué pour les habitants de Liège après une journée de violences durant laquelle 36 policiers ont été blessés et neuf hospitalisés. Des magasins et fast-food ont également été caillassés et certains d’entre eux ont été pillés. Quelques vitres des Galeries Saint-Lambert et de l’hôtel de ville ont été brisées. Au total, une dizaine d’interpellations ont déjà eu lieu dans le cadre de ces émeutes qui ont rassemblé entre 200 et 300 casseurs.

« Dans quel monde vit-on? »

Preuve supplémentaire des violences, le témoignage de Katia, une responsable de commerce sur la place Saint-Lambert. « J’avais la chance d’avoir un garde devant et d’avoir fermé les portes rapidement. On s’est retrouvés, avec les clients, à l’intérieur du magasin. J’ai fait sortir les deux premiers groupes par la sortie de secours qui se trouve à l’arrière. Malheureusement, je n’ai pas su faire sortir le troisième groupe parce que les casseurs sont arrivés par l’autre côté. Il y avait notamment un couple avec une poussette. J’ai préféré les sécuriser à l’intérieur de la galerie. Nous sommes descendus dans le stock. On n’entendait du bruit mais on ne savait pas ce qu’il se passait. Donc c’était assez stressant », se souvient-elle.

Il aura fallu deux heures de « stress intense » pour que la situation revienne à la normale. « Je me suis demandée ‘Dans quel monde vit-on ?!’ et j’ai eu l’impression de revivre les attentats. J’ai vu dans leurs yeux qu’ils étaient là pour casser », indique-t-elle également.