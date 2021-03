Il offre un chèque de 22.000 € à son ancien prof obligé de vivre dans une voiture

C’est une belle histoire qui nous vient tout droit des Etats-Unis. Un professeur a reçu le jour de son anniversaire un chèque de 22.000 € d’un ancien élève qui voulait le remercier pour son travail.

Jose Villarruel, plus connu sous le nom de « Monsieur V. », est un professeur remplaçant de 77 ans. A cause de la pandémie de coronavirus, les écoles dans lesquelles il travaillait lui ont annoncé qu’elles devraient désormais se passer de ses services. Rendant la situation économique de Jose Villarruel, qui vivait déjà dans sa voiture depuis huit ans, encore plus précaire. « J’ai rempli tous mes papiers pour ma pension et j’ai eu mon chèque. Il n’a malheureusement pas duré bien longtemps car j’avais des dettes à rembourser », explique-t-il à Fox News.

Raison pour laquelle Steven Nava, un ancien étudiant, a décidé d’intervenir. « Tous les matins je le voyais aller dans le coffre de sa voiture et je me disais que je devais faire quelque chose pour l’aider », indique-t-il à CBS. Il a donc créé un crowdfunding en espérant récolter 4.000€. Mais c’est finalement près de six fois cette somme qui a été collectée!

De quoi changer la vie de « Monsieur V. ». « Je dois encore digérer tout cela. C’est extraordinaire et totalement inattendu », se réjouit le principal intéressé. « Nous ne valorisons pas suffisamment nos professeurs, et je pense que c’est quelque chose que l’on devrait plus faire », conclut Steven Nava.