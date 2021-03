La nouvelle Une de Charlie Hebdo sur la famille royale ne passe pas en Angleterre

La dernière Une du journal satirique Charlie Hebdo, une référence à l’interview de Meghan et Harry et à la mort de George Floyd, fait polémique en Angleterre.

C’est une caricature qui place à nouveau l’hebdomadaire Charlie Hebdo au cœur des critiques. Sur la dernière Une du journal satirique, on peut voir la reine Elizabeth II étouffer Meghan Markle avec son genou. « Pourquoi Meghan a quitté Buckingham », titre Charlie Hebdo. « Parce que je ne pouvais plus respirer », répond Meghan Markle. Une référence claire au décès de George Floyd, mort il y a quelques mois lors d’une intervention policière, et aux accusations de racisme de Meghan Markle envers la famille royale britannique.

Depuis sa publication, le dessin est vivement critiqué outre-Manche. Nadine White, une journaliste pour The Independent, parle par exemple d’un dessin « dégoûtant ». « C’est inacceptable à bien des égards. La reine en tant que meurtrière de George Floyd écrasant le cou de Meghan ? Meghan disant qu’elle est incapable de respirer ? Cela ne repousse pas les limites, ne fait rire personne et ne conteste pas le racisme », a de son côté déploré Halima Begum, PDG d’un groupe de réflexion sur la lutte contre le racisme

#CharlieHebdo, this is wrong on every level. The Queen as #GeorgeFloyd's murderer crushing Meghan's neck? #Meghan saying she's unable to breathe? This doesnt push boundaries, make anyone laugh or challenge #racism. It demeans the issues & causes offence, across the board. pic.twitter.com/ptNXs8RtuS