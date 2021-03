Il loue une voiture pour braquer une banque, puis tente d’en acheter une autre avec l’argent volé

Un braqueur a été arrêté alors qu’il essayait d’acheter une voiture avec l’argent qu’il venait de voler dans une banque.

Les faits se sont déroulés en juin 2019 dans la ville de Lubbock, au Texas. Avec une voiture de location, Eric Dion Warren a braqué une banque, réclamant 10.000$ en coupures de 50 et 100$. « C’est un putain de cambriolage. Joue avec moi et tu mourras. Je veux 10.000 $ en billets de 50 et 100. Tu as une minute ou je te tuerai », a-t-il écrit sur un papier donné à un banquier.

Ce dernier s’est exécuté, tout en plaçant quelques billets de 20$ avec des numéros de série traçables dans le sac du voleur. M. Warren s’est ensuite rendu dans un garage BMW pour tenter d’acheter une voiture avec l’argent qu’il venait de voler. Sauf qu’un employé du garage qui avait entre-temps reçu un appel le prévenant du braquage a reconnu la voiture utilisée pour le braquage et a prévenu les forces de l’ordre qui ont ensuite arrêté M. Warren en possession de plus de 5.000$.

20 ans de prison

« Les numéros de série des billets retrouvés sur la personne de M. Warren correspondaient à ceux volés à la banque. Les forces de l’ordre ont également récupéré un pistolet à plomb peint afin de ressembler à un vrai pistolet, à environ trois mètres de M. Warren au moment de son arrestation », détaille le rapport de police.

Jugé pour ses actes en août dernier, M. Warren avait plaidé coupable. Il a finalement été condamné mercredi à 20 ans de prison.