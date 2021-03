A la radio, les femmes peinent encore à se faire entendre

Au Royaume-Uni, il y a encore du chemin à parcourir avant que la parité ne soit atteinte à la radio. Une nouvelle étude met en lumière les différents obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans l’industrie. Près de 85% d’entre elles affirment avoir plus de mal à progresser dans leur carrière que leurs collègues masculins.

Cette étude, publiée par les organismes Radio Silence et Women In Ctrl, est basée sur des entretiens et des sondages réalisés auprès de plus de 100 femmes travaillant dans le secteur de la radio britannique. Elles sont plus de 54% à se sentir moins valorisées que leurs homologues masculins, notamment lorsqu’il s’agit d’obtenir une promotion ou de se faire entendre lors de réunions de travail.

« Souvent, ce que je disais était ignoré jusqu’à ce qu’un homme le répète, ou lorsque je faisais une remarque, mon patron disait ‘bonne question’ alors que ce n’en était pas du tout une. Les remarques de mes collègues masculins n’étaient jamais rabaissées comme ça », se remémore l’une des femmes interrogées dans le cadre de l’étude.

Autre statistique alarmante : sept femmes sur dix affirment que leur physique a joué un rôle sur les opportunités professionnelles qui leur ont été proposées durant leur carrière. Beaucoup pointent du doigt les difficultés qu’elles rencontrent pour être prises au sérieux sur leur lieu de travail à cause de leur apparence jugée trop « féminine » ou leur âge. Un climat toxique qui favorise les remarques sexistes, selon le rapport de Women In Ctrl et Radio Silence. Près de 61% des femmes interrogées ont déclaré avoir été la cible de commentaires déplacés sur leur poids ou leur tenue vestimentaire.

Le fardeau de la maternité

Une majorité des professionnelles participant à l’étude se rejoignent également sur un point : le fait d’avoir des enfants a eu ou aurait un impact négatif sur leur carrière. « C’est la plus grande différence à laquelle je suis confrontée par rapport à mes collègues masculins. Le fait de revenir d’un congé de maternité vous place définitivement en queue de peloton. Je suis revenue après avoir remporté des prix et participé à des cérémonies de remise de prix pendant mon congé de maternité, et j’ai été jetée dans un coin, on m’a dit que je ne pouvais pas présenter [d’émissions de radio] et on m’a laissé faire un travail qui était manifestement en dessous de mes capacités », confie l’une d’entre elles.

Face au triste constat de leur dernier rapport, les organismes Radio Silence et Women in Ctrl invitent les radios britanniques à signer une déclaration dans laquelle ils s’engagent, entre autres, à « protéger les femmes sur leur lieu de travail ». Il serait grand temps.