VIDEO. Elles agressent et toussent sur leur chauffeur Uber qui les oblige à porter le masque

Les images de trois femmes s’en prenant violemment à un chauffeur Uber qui leur demande de porter le masque ont provoqué l’indignation des internautes.

C’est une petite vidéo de 43 secondes qui fait le tour du monde depuis quelques jours. Sur les images, on peut voir trois femmes assises à l’arrière d’un véhicule Uber. Enervées car le conducteur leur demande de porter le masque, les femmes vont élever la voix, avant que la passagère assise derrière le conducteur ne lui tousse dessus et ne lui arrache le masque.

⚠️ 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.



He’s taking a few days off.



SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw